Eet je brein gezonder en fitter

Gezonde voeding was niet eerder zo belangrijk!

Steeds meer mensen ervaren mentale disbalans: 52 procent van de Nederlanders hikt tegen een burn-out aan, en ook een groot deel van de jongeren kampt met dezelfde klachten. En dat niet alleen: het aantal mensen dat lijdt aan depressies, alzheimer en dementie stijgt enorm. Met het gloednieuwe boek van breinexpert Charlotte Labee, BRAIN FOOD Smoothies, geef je je brein een oppepper én houd je je hersenen gezond!

Bewaken van balans

In het leven draait alles om het bewaken van balans. Bijvoorbeeld tussen werk en privé. Of tussen ontspanning en inspanning. Raakt deze balans verstoord, dan ondervind je hiervan vroeg of laat de negatieve gevolgen. Je zit geestelijk en lichamelijk niet lekker in je vel, loopt jezelf voorbij, hebt weinig energie, voelt je soms neerslachtig of depressief en krijgt uiteindelijk misschien wel een burn-out.

Link tussen voeding en het brein

Vaak adviseren huisartsen en psychologen om dan een poosje rustig aan te doen. Helaas is dit geen structurele oplossing. De disbalans die je misschien ervaart, begint namelijk in de hersenen. Maar er is ook goed nieuws: de link tussen voeding en het brein is onomstotelijk is vastgesteld. Je brein heeft gezonde voeding (‘brain food’) nodig om in balans te blijven en optimaal te functioneren.

Met de nieuwe serie BRAIN FOOD van brein-expert Charlotte Labee kun je aan de slag met het veranderen van je brein, waardoor je je mindset, gewoontes en gedragspatronen kunt verbeteren. In BRAIN FOOD Smoothies vind je 80 heerlijke smoothierecepten op basis van de laatste inzichten uit de neurowetenschap en orthomoleculaire geneeskunde die het brein een boost geven. Want wist je dat 20 procent van je voeding naar je hersenen gaat? Met iedere dag een gezonde, snelle smoothie kun je steeds meer het leven van je dromen gaan leven!

Over de auteur

Charlotte Labee is ondernemer en kennis- en ervaringsdeskundige en oprichter van het succesvolle yourbrainbalance.com, het eerste herseninspiratie- en kennisplatform van Nederland. Via haar lezingen, workshops en social kanalen bereikt ze honderdduizenden mensen en van haar eerste twee boeken zijn in anderhalf jaar tijd ruim 45.000 exemplaren verkocht.

Brain Food – Smoothies | Charlotte labee | 9789021584379 | €20,99 | 26 mei 2021

