Mondhygiënisten staan ouders bij in de strijd tegen gaatjes in Week van de Mondhygiënist

Het coronavirus en de lockdown gooien het dagelijks leven flink overhoop. Mensen werken thuis, hebben geen uitjes meer en het dagelijks ritme is verstoord. Corona heeft niet alleen grote gevolgen voor de economie, werkgelegenheid en het sociale leven, maar ook voor de mentale en fysieke gezondheid. Recent onderzoek van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT) heeft uitgewezen dat de coronacrisis en lockdown direct impact hebben op de mondgezondheid van jonge kinderen.

Verschillende mondzorgprofessionals onderzochten het effect van de COVID-19 crisis op de dagelijkse mondverzorging. Opvallend genoeg gaven volwassenen aan dat hun mondgezondheid en gebitsverzorging zo goed als gelijk zijn gebleven aan de situatie vóór de lockdown. Terwijl uit onderzoek van het project Gigagaaf duidelijk wordt, dat dat bij jonge kinderen zeker niet het geval is.

Hoe de Coronacrisis en lockdown effect hebben op het kindergebit

Door de coronapandemie werken veel ouders thuis. Zij hebben daardoor noodgedwongen hun eigen werk en bezigheden moeten combineren met de zorg en het thuisonderwijs van de kinderen. Daar komt nog eens bij dat een dagelijkse structuur tijdens de lockdown bij veel gezinnen ontbrak toen de kinderen niet meer naar school gingen.

Veel ouders geven aan dat zij hierdoor tandenpoetsen bij hun kinderen vaker zijn vergeten of hebben overgeslagen. Wat de respondenten aangaven is dat hun kinderen vaker iets te snoepen kregen en vaker limonade, sap of fris dronken. Factoren die resulteren in het ontstaan van gaatjes, tandvleesproblemen en een slechte adem.

Kinderen kunnen zelf hun mond niet schoonhouden

Kinderen zijn voor hun mondverzorging volledig afhankelijk van hun ouders. Wetenschappers hebben aangetoond dat kinderen tot 10 jaar nog niet voldoende motoriek hebben om hun eigen gebit goed schoon te houden.

Week van de Mondhygiënist

Van 15 t/m 21 maart 2021 is de Week van de Mondhygiënist, georganiseerd door beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten en haar aangesloten leden. In de week van de mondhygiënist staat het belang van een frisse- en gezonde mond centraal. Met poetsen alleen is men er namelijk niet! Tijdens deze week kunnen kinderen, maar ook volwassenen (en geheel volgens de maatregelen) een bezoek brengen aan een NVM-mondhygiënist. Speciaal voor de Week van de Mondhygiënist openen leden hun praktijk voor een gratis consult. Het ideale moment dus om kennis te maken met een van de deelnemende mondhygiënisten in de buurt: ( https://www.weekvandemondhygienist.nl / ).

Online of hybride poetslessen aan basisschoolkinderen i.s.m. het Ivoren Kruis en elmex

Om kinderen en hun ouders extra bewust te maken van het belang van een goede mondhygiëne, worden tijdens de Week van de Mondhygiënist zowel klassikale als online poetslessen verzorgd op basisscholen door het hele land. De poetslessen worden gegeven door leden van beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten in samenwerking met het Ivoren Kruis (project Hou je mond gezond!) en Colgate elmex. De kinderen krijgen allemaal een tandenborstel en tandpasta voor deze les. Voor de ouders is een informatieve folder met alle informatie over een goede mondgezondheid bij kinderen.

Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed vanuit de basisverzekering

Tot 18 jaar wordt een bezoek aan de mondhygiënist volledig vergoed vanuit de basisverzekering en is het voor de ouders dus kosteloos. Voor een bezoek aan de mondhygiënist is bovendien geen verwijzing van de tandarts nodig.

Mondhygiënisten staan voor preventieve mondzorg. Zij helpen bij het voorkomen van gaatjes, gebitsproblemen en een slechte adem. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. Mondhygiënisten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en (jonge) kinderen naar een leven lang een gezonde mond.

De Week van de Mondhygiënist is een initiatief van beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten.

Voor meer informatie over de Week van de Mondhygiënist: ( https://www.weekvandemondhygienist.nl / ).

Bron: NVM-mondhygiënisten