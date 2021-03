Bij multiple sclerose (MS) komen stoornissen in hand- en loopfunctie vaak voor, maar niet altijd tegelijk. Om deze verschillen te verklaren, bestudeerde Myrte Strik patronen van hersenschade en communicatie tussen verschillende hersengebieden, het hersennetwerk. In haar promotieonderzoek zag Strik bij mensen die nog goed konden bewegen uitgebreide hersenschade en minder actieve hersengebieden. Bij mensen met ernstigere ziekte bleek het achteruitgaan van handfunctie gerelateerd aan specifieke patronen van verstoorde netwerkfunctie. Bij verslechtering van de loopfunctie waren deze patronen anders. Een verstoorde hand- en loopfunctie ontstaat dus blijkbaar door andere processen in de hersenen.



De oorzaak van bewegingsstoornissen bij MS ontstaat in het ruggenmerg. Schade aan de zenuwbanen in het ruggenmerg zorgt voor problemen met beweging van armen en benen. Strik laat zien dat ook netwerkafwijkingen in de hersenen zorgen voor invaliditeit. Voor haar onderzoek maakte Strik gebruik van data van het Amsterdam MS Cohort. Dat zijn 350 mensen met MS die sinds 2004 gevolgd worden. Daarnaast onderzocht Strik in Melbourne, Australië data uit een tweede cohort van mensen met minimale klinische beperkingen.

Maandag 15 maart

Promotie (VU), 09.45 uur online

Myrte Strik: Problemen handfunctie en lopen gerelateerd aan verstoord hersennetwerk bij MS

An investigation of motor disabilities in people with multiple sclerosis using advanced magnetic resonance imaging