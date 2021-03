Hoe word ik een goede hardlooptrainer?

Didactiek van effectieve duurlooptraining

Maarten Faas

Hoe word ik een goede hardlooptrainer? is het nieuw boekje van Maarten Faas. De auteur is zelf looptrainer bij Run2gether in Ede. Ook begeleidt hij trainers in opleiding bij de Atletiekunie.





Waarom dit boek?

“Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 1,8 miljoen mensen ten minste één keer in de week hardlopen. Hardlopen is een mooie sport. Loopschoenen aan en gaan. Je blijft fit en mentaal is het ook gezond, even afschakelen en doorbijten.”



“Veel hardlopers trainen in een groep of bij een atletiekvereniging. Daarvoor zijn bekwame trainers nodig. Die zijn er ook, ik schat wel 6000. Deze trainers weten veel over looptechniek en trainingsleer. Maar training is vooral lesgeven en opleiden. Daarover is weinig materiaal te vinden en daarom schreef ik dit boek.”

Wat is je boodschap?

“Als looptrainer moet je het trainersvak serieus nemen. Dan zijn een paar dingen echt belangrijk. Werk systematisch, voorbereid en planmatig. Heldere doelen stellen met je hardlopers. Scherp je trainingen evalueren. De ideale trainer moet nog geboren worden. Als er al een trainer ideaal is, dan is dat degene die luistert naar feedback en probeert daarmee iets te doen. De lerende trainer.”

Voor wie is dit boekje?

“Dit boekje is voor looptrainers, of trainers in opleiding, die zich willen verdiepen in het beter begeleiden en organiseren van hun trainingen. Of dat op de atletiekbaan of op de weg plaatsvindt, gericht is op sprinters of marathonlopers, dat maakt minder het verschil. Didactische richtlijnen hoe je een strakke training geeft, of hoe je een duidelijke les geeft, zijn algemeen van toepassing.”

Over de auteur

Maarten Faas (1957) studeerde klinische en orthopedagogiek in Utrecht en Leiden en werkte in de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs. Hij liep zijn eerste hardloopwedstrijd in 1984. Al jaren is hij looptrainer en praktijkbegeleider (licentie Atletiekunie) bij Run2gether in Ede. Faas is supporter van het gericht toepassen van de basisprincipes van effectieve duurlooptraining. Ook van het integreren van krachttraining in de loopsport. Bovendien is hij een pleitbezorger van gecontroleerd trainen met een hartslagmeter. Eerder schreef hij o.a. Heerlijk hardlopen.

Bron: Uitgeverij SWP