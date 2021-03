JBZ coronapatient vanaf eerste hulp naar huis

“Oost west thuis best”, zegt meneer Meulenbroek. Hij was de 100e coronapatiënt die in het kader van ‘Covid thuis ’na een korte opname in het Jeroen Bosch Ziekenhuis met zuurstof naar huis mocht om daar verder te herstellen. Inmiddels staat de teller op 100 en is de volgende stap gezet in het thuis behandelen van coronapatiënten.

Met zuurstof naar huis

Patiënten in Den Bosch en omgeving die eerst voor de zekerheid werden opgenomen, mogen nu direct vanaf de eerste hulp met zuurstof naar huis. Het gaat dan om patiënten waarbij op de eerste hulp het ziekteverloop goed kan worden ingeschat. Er moet bovendien geen sprake zijn van een onderliggende aandoening waarvoor een ziekenhuisopname toch nodig is.

De heer Knoop uit ‘s-Hertogenbosch ging direct vanaf de eerste hulp naar huis. “Mijn huisarts verwees me naar de spoedeisende hulp van het JBZ. Daar werd gecheckt of ik moest worden opgenomen. Dat bleek toen niet het geval. Ik kon direct gebruik maken vanCovid Thuis en heb dat met twee handen aangegrepen. Ik ben architect en heb het ook nu ontzettend druk, dus ik wilde graag naar huis om in mijn eigen omgeving te herstellen en af en toe weer wat werk te doen.

Ook huisartsen horen dat patiënten het fijn vinden om thuis te zijn. “Als huisarts heb je vaak contact met de patiënt, en ik merk dan ook dat voor veel patiënten het ziekenhuis niet altijd de beste plaats is om te herstellen. Thuis is eigenlijk altijd beter. Het idee dat je naar huis mag, geeft vaak al een enorme boost. De patiënt ervaart de vooruitgang dan ook echt. Het kan ook veilig omdat we organiseren wat de patiënt nodig heeft.”, aldus Tom Doorakkers, huisarts in Boxtel.

Thuis herstellen van corona

De intensieve samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis maakt het mogelijk om thuis te herstellen van covid. Bij de thuisbehandeling van covid nemen de huisartsen namelijk de zorg voor coronapatiënten over van het ziekenhuis. Patiënten krijgen een behandelplan op maat en een vast contactpersoon bij wie zij terecht kunnen met vragen.

24/7

Ook thuiszorg en mantelzorg Farent zijn betrokken en bieden ondersteuning waar nodig en mogelijk. De gezondheid van patiënten wordt 24/7 op afstand in de gaten gehouden via telemonitoring, waarbij patiënten zelfhun waardes meten en via een app doorgeven aan het monitoringscentrum in het JBZ. Mocht het nodig zijn, dan neemt het monitoringscentrum contact op met de huisarts. Na afloop van de behandeling is er een nazorgtraject bij de longarts. Bijkomend voordeel is dat hiermee de druk op het ziekenhuis kleiner wordt.

Soms spannend

Longarts Rein van Rijswijk: “Soms vinden mensen het een beetje spannend om naar huis te gaan, maar de uitkomsten zijn positief en onze patiënten zijn er heel gelukkig mee. We zorgen dat de medische behandeling hetzelfde is, huisarts en het ziekenhuis houden je goed in de gaten en dus is het veilig. Uiteindelijk kun je nergens beter herstellen dan thuis.

Foto: De heer Knoop thuis

Bron: JBZ