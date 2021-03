‘Sociaal werkers voelen minder sterke verbinding met collega’s en hun organisatie’

Op 16 maart wass het de Werelddag voor Sociaal Werk. Dit jaar is het thema Ubuntu: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Dat gaat over solidariteit en verbondenheid. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbondenheid van sociaal werkers in Nederland? Ruim 650 respondenten deden mee een groot onderzoek van Movisie naar de stand van het sociaal werk in Nederland. De resultaten van de raadpleging laten zien hoe het met het beroep anno 2020-2021 staat. De verbondenheid van sociaal werkers met de doelgroep waarmee en waarvoor ze werken is enorm. Maar liefst 70 procent van de sociaal werkers voelt zich heel erg verbonden met de doelgroep. Daarnaast zien we dat 61 procent van de sociaal werkers zich sterk verbonden voelt met het beroep. Wat een mooi resultaat is. Daartegenover voelen sociaal werkers zich minder verbonden met de organisatie waar ze werkzaam zijn en met hun directe collega’s. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de wisselingen van werkgever en teamsamenstelling door aanbesteding van het werk.

Effect coronacrisis

Veel sociaal werkers vinden dat de verbinding met collega’s sterk verminderd is. Men ervaart minder voldoening omdat ze hun werk op afstand moeten uitvoeren. Er kan minder echte verbondenheid ontstaan door de afstand en men geeft aan dat ze er minder uit te kunnen halen. Het is allemaal wat afstandelijker, oppervlakkiger en daardoor mist er slagkracht Maar er heerst ook trots. Dat ze er in deze tijd toch met zijn allen kunnen zijn voor de mensen in een kwetsbare situatie. Het belang van het sociaal werk is volgens sommigen ook zichtbaarder geworden. Ze ervaren juist weer verbondenheid omdat ze allemaal door aan het ploeteren zijn en in hetzelfde schuitje zitten.

Mariël van Pelt is adviseur op het gebied van sociaal werk bij Movisie.