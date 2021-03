Softwarebugs in gezondheidszorg snel hersteld, maar sector kampt met security debt

Uit Veracode-onderzoek blijkt dat na een jaar van digitale transformatie in de gezondheidszorg ontwikkelaars en beveiligingsprofessionals snel kwetsbaarheden verhelpen, maar meer code moeten scannen

Veracode, de grootste internationale leverancier van application security testing (AST), stelt op basis van onderzoek dat één op de vier applicaties in de gezondheidssector een ernstige kwetsbaarheid bevat. Wel handelt de sector gemiddeld sneller dan andere sectoren om kwetsbaarheden te verhelpen.

Softwarebeveiliging in de gezondheidszorg is beter gepositioneerd, omdat de sector daar vaak te maken heeft met kleinere, nieuwere applicaties die minder fouten bevatten dan applicaties in sectoren als technologie, financiële dienstverlening, productie en overheid. Dit zorgt ervoor dat deze sector efficiënter fouten kan oplossen dan vrijwel iedere andere sector. Alleen de detailhandel presteert beter. Toch blijft de gezondheidszorg achter waar het gaat om de frequentie waarmee applicaties worden gescand op kwetsbaarheden. Daarnaast worden open source-componenten aanzienlijk minder gescand. Beide dragen bij aan de security debt, het aantal onopgeloste kwetsbaarheden die bij een cyberaanval kunnen worden uitgebuit.

“Cybercriminelen zien ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen als makkelijke doelwitten, omdat ze vaak niet het budget of personeel hebben om zich tegen aanvallen te beschermen”, zegt Chris Wysopal, medeoprichter en Chief Technology Officer bij Veracode. “De dreiging is uiteraard groter vanwege het levensreddende werk dat deze sector verricht. Bedrijven in de gezondheidszorg moeten daarom des te meer aandacht besteden aan de veiligheid van hun code.”

Miljoenen aan schade

In 2020 resulteerde een datalek in de gezondheidszorg gemiddeld in $7,1 miljoen aan schade – ongeveer het dubbele van de gemiddelde kosten in alle andere sectoren. Hierbij zijn miljoenen gevoelige bestanden met persoonsgegevens openbaar geworden. Phishing, credential harvesting-aanvallen en social engineering-aanvallen waren de belangrijkste beveiligingsincidenten in het afgelopen jaar, volgens de 2020 HIMSS Cybersecurity Survey. Deze bedreigingen nemen toe door te lage investeringen in cyberbeveiliging, een gebrek aan beveiligingstraining voor werknemers en verstoring van IT-activiteiten door werk op afstand.

Uit onderzoek van Veracode blijkt dat 75% van de applicaties in de gezondheidssector ten minste één kwetsbaarheid bevat. 26% bevat zeer ernstige kwetsbaarheden. De sector verhelpt 70% van de gevonden kwetsbaarheden, waarmee het achterloopt op verschillende andere sectoren. De data suggereert dat ontwikkelaars in de gezondheidssector beter omgaan met problemen rond CRLF-injecties en cryptografie, die beide belangrijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Bekijk ook deze interactieve infographic van Veracode voor de meest voorkomende kwetsbaarheden per programmeertaal.

Download voor meer informatie over veel voorkomende kwetsbaarheden en andere onderzoeksbevindingen Veracode’s State of Software Security Volume 11 en de SOSS 11 Healthcare Infosheet.