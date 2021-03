Buddy’s voor 400.000 jongeren met lichamelijke handicap

Leeftijdsgenoten met en zonder handicap helpen elkaar door eenzame periode

Tientallen jongeren zijn sinds kort aan de slag als buddy voor leeftijdsgenoten met een lichamelijke handicap. Door corona is de eenzaamheid onder jongeren namelijk enorm. Veel van de 400.000 jongeren met een handicap zitten al veel langer in isolement. “Welkom in mijn leven”, is een uitspraak die HandicapNL veel hoort. Om dit isolement te doorbreken, zorgt [Buddies] van HandicapNL sinds deze maand dat jongeren met en zonder lichamelijke beperking samen kunnen optrekken. Het mes snijdt aan twee kanten: beide jongeren komen weer meer onder de mensen. Vandaag is de officiële start.

250.000 eenzame jongeren met een handicap

Circa 400.000 jongeren tussen en 15 en 30 jaar hebben een handicap. Meer dan 63% van hen geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Daarom is HandicapNL in 2018 gestart met [Buddies], een vriendschapsprogramma voor jongeren met een verstandelijke beperking. Afgelopen maanden klopten steeds meer jongeren met een lichamelijke beperking aan bij HandicapNL.

Zoals Lotte (17) uit Apeldoorn, die al langer een maatje zocht, maar nergens terecht kon. De eenzaamheid onder jongeren met een fysieke handicap blijkt minstens zo groot te zijn. Door corona zijn zij nog meer geïsoleerd van de rest van de wereld. Om jongeren zoals Lotte ook te kunnen helpen, is HandicapNL deze maand gestart met buddy’s voor deze grote groep jongeren.

Een buddy van goud

Jasper (22) uit Arnhem was tot zijn vijftiende een energieke, sportieve en sociale jongen. Hij had, zoals hij dat zelf zegt, een geweldig leuk leven… Totdat hij werd aangereden met zijn fiets en zijn leven werd getekend door blijvend hersenletsel. De meeste van zijn vrienden raakte Jasper kwijt. “Ik voelde dat sommige vrienden me niet meer voor vol aanzagen of zich voor me schaamden.” Zo werd zijn sociale kring steeds kleiner en Jasper eenzamer.

En toen kwam de eerste lockdown in maart. “Ik voelde me zo eenzaam en verdrietig. Af en toe dacht ik: ik loop naar de A12, dan is het over.” Gelukkig deed Jasper dat niet, maar meldde hij zich bij HandicapNL. En dat bleek een gouden zet, want via [Buddies] ontmoette hij Ilse, “een buddy van goud”. Zij kreeg Jasper weer naar buiten en van het contact kreeg hij weer zin in het leven.

Jongeren helpen bij opzetten programma

Debra (25) is student Social Work en zit in een rolstoel. Toen zij op kamers ging in Enschede, kende ze daar niemand. “Mijn moeder gaf me de tip om eens op zoek te gaan naar een maatjes-project, maar helaas kon ik niks vinden dat bij me paste.” Een paar maanden later zag ze een oproep van HandicapNL. Debra vormt nu samen met twaalf anderen het jongerenpanel van [Buddies].

Het panel hielp om het huidige vriendschapsprogramma uit te breiden voor jongeren met een lichamelijke beperking. Intussen helpt Debra als stagiaire andere jongeren aan een buddy. Ook hoopt Debra zelf een buddy te vinden, net zoals haar nichtje met syndroom van Down. ‘Het is zo bijzonder om te zien welke stappen mijn nichtje maakt en hoe ze groeit door haar buddy.’

Bron: HandicapNL