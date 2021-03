‘Racisme in de zorg is een probleem’

Eén op de vijf zorgverleners heeft wel eens persoonlijke incidenten met racisme en discriminatie meegemaakt; vooral binnen de ggz, jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg en ziekenhuizen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de verhalen hierachter en naar wat zorginstellingen (kunnen) doen aan dit fenomeen. Daarom gaat Kennisplatform Integratie & Samenleving hier onderzoek naar doen.

Doofpot

Uit een eerder artikel (https://www.nursing.nl/magazine-artikelen/verpleegkundigen-over-racisme-ik-sliep-er-niet-meer-van/) in vakblad Nursing naar aanleiding van de Black Lives Matter -beweging bleek dat organisaties geneigd zijn deze incidenten in de doofpot te stoppen. Ze gaan bijvoorbeeld in op het verzoek van de patiënt of cliënt om een witte zorgverlener in te zetten. Dit lijkt met name in de thuiszorg te gebeuren, mogelijk omdat cliënten in hun eigen huis de zorg ontvangen.

Zorgplicht én discriminatievrije werkomgeving

De impact van die doofpot voor gediscrimineerd zorgpersoneel is groot. Het niet kunnen delen van de discriminatie-ervaringen en het uitblijven van steun door collega’s en de organisatie geeft hen het gevoel dat ze er alleen voor staan, soms met burn-outklachten en depressie tot gevolg. Zorginstellingen lijken een dilemma te ervaren: enerzijds hebben ze een zorgplicht, anderzijds moeten ze ook een gezonde – discriminatievrije – werkomgeving creëren voor hun personeel. Racisme en discriminatie ervaren op de werkvloer, en dus uitsluiting, is een belangrijke maatschappelijke kwestie omdat de werkvloer een van de weinige plekken is die je niet kunt vermijden.

Dit is een expertquote van Hanan Nhass van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Hanan Nhass is senior onderzoeker bij Movisie.

Bron: ANP Expert Support