ZN: toekomstbestendige zorg belangrijk onderwerp voor formatie

“De zorg is een belangrijk onderwerp bij de formatie, zoals het dat ook was in alle campagnes en debatten in aanloop naar de verkiezingen. Nu moeten politici de juiste keuzes maken voor een toekomstbestendige zorg”, stelt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. Onderwerpen die in ieder geval aan de formatietafel moeten worden besproken zijn volgens de zorgverzekeraars: de organisatie van zorg, preventie, digitale zorg en ouderenzorg.

“Iedereen heeft op een dag zorg nodig en wil dan dat die zorg goed is geregeld. Dat is voor de toekomst niet vanzelfsprekend; de vraag naar zorg groeit, ook door de snelle vergrijzing. Tegelijkertijd is de rek is uit de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel en ook de betaalbaarheid van zorg staat onder druk”, ziet Van den Berg. “Corona heeft ons laten zien hoe bepalend goede zorg is voor ons welzijn en onze economie. De zorg is altijd veel besproken in de politiek, maar in 2021 misschien wel meer dan ooit tevoren.”

Keuzes voor de toekomst



De zorgverzekeraars willen graag, samen met zorgaanbieders, aan de slag met de uitdagingen waarvoor de zorg nu staat. Ze willen daarbij uitgaan van een brede opvatting van gezondheid, in plaats van alleen te kijken naar genezing. Eerder al liet Zorgverzekeraars Nederland aan politieke partijen weten dat zorgverzekeraars dat het beste kunnen binnen het huidige zorgstelsel. Van den Berg: “De combinatie tussen samenwerking en competitie heeft ons een gezondheidszorg van wereldklasse opgeleverd. We willen graag bijdragen aan de doorontwikkeling daarvan.”

De zorgverzekeraars vinden dat daarvoor wel politieke keuzes nodig zijn op een aantal belangrijke onderwerpen waaronder de organisatie van de zorg, preventie, digitale zorg, en ouderenzorg, ook in relatie tot het gebrek aan geschikte woningen. Ze pleiten er dan ook voor dat deze tijdens de formatie worden besproken. “We trekken vervolgens graag samen met het nieuwe kabinet op om huidige en toekomstige generaties te verzekeren van toegang tot goede en betaalbare zorg.”

Bron: ZN