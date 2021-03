Minder overprikkeling & meer balans tussen we-time en me-time

Steeds meer mensen -en dus ook moeders- herkennen zich in introversie en hoog sensitiviteit (HSP). Hoe zorgen zij ervoor dat ze niet overprikkeld raken in de drukke wereld van het moederschap?

“Ik vertel je graag over hoe ik mijn voornemens overboord heb moeten gooien om overeind te blijven staan. En ik hoop jou daarmee te inspireren en te helpen.” Shirley

In De introverte moeder deelt Shirley Visser haar zoektocht naar het vinden van een goede balans en handvatten. Omdat we graag tijd met de kinderen doorbrengen, maar ook tijd alleen nodig hebben. En daar is helemaal niks mis mee.

Je bent niet asociaal, helemaal niet saai, niet mensenschuw en je bent ook gewoon geschikt voor het ouderschap. Je bent een fantastische moeder; én je bent introvert.

In het boek staan herkenbare verhalen, input van experts, handige tips en lijstjes om ook voldoende tijd met jezelf door te brengen.

Over Shirley Visser

Shirley Visser is de eigenaar van het lifestyleblog Mommyhood.nl. Hier deelt ze haar persoonlijke verhalen over moederschap. Ze is 34 jaar en moeder van 2 zoontjes.

De introverte moeder | Minder overprikkeling & meer balans tussen we-time en me-time | Shirley Visser | 9789021575407 | € 20,99 | 28 april 2021 | Kosmos Uitgevers

Bron: Kosmos