Inhaalslag zorg mogelijk dankzij veilig en efficiënt nieuw Saxenburgh Medisch Centrum

Saxenburgh is bezig met een inhaalslag van de reguliere zorg in het Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg. De operatiekamers en spreekuren draaien op volle toeren. Er is zelfs ruimte om omringende ziekenhuizen te ondersteunen. Toch worden er ook in Hardenberg nog steeds patiënten opgenomen met Covid-19. Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh ziet de veilige en efficiënte indeling van zijn nieuwe, moderne ziekenhuis optimaal ten goede komen aan de inwoners van de regio.

Niet alleen in het ziekenhuis zijn positieve ontwikkelingen, ook in de woonzorglocaties van Saxenburgh. De bezoekmogelijkheden zijn onlangs uitgebreid. Het lentezonnetje breekt door bij Saxenburgh.

Duidelijk verschil



“Ik zie een duidelijk verschil in onze mogelijkheden van opvang van coronapatiënten tussen de eerste en tweede golf,” stelt Wouter van der Kam. “Wij zijn in september verhuisd naar het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Door de slimme inrichting kunnen wij hier de patiëntenstromen goed scheiden. Daardoor kunnen wij coronapatiënten beter isoleren op de één- of driepersoonskamers met eigen sanitair en scheiden van andere zorg.

Alle faciliteiten

Onze IC heeft alle faciliteiten voor beademing en we kunnen uitbreiden als dat nodig is. Daarom hebben wij geleidelijk aan de reguliere zorg kunnen opstarten. We draaien nu al enkele weken 100%. Het doet ons goed dat wij ook mensen met bijvoorbeeld rug- of knieklachten weer snel kunnen opereren.”



Om het opstarten van reguliere zorg in omringende ziekenhuizen te ondersteunen, heeft Saxenburgh in regionaal verband aangeboden om operaties over te nemen. Deze operaties worden dan uitgevoerd in het Saxenburgh Medisch Centrum. Van der Kam: “Juist in deze crisistijd blijft het van het grootste belang om samen op te trekken als zorgorganisaties. Je wilt immers de best mogelijke zorg voor alle mensen in de regio, ongeacht wat hun gezondheidsprobleem is.” Huisartsen kunnen alle patiënten weer veilig naar ons verwijzen.”

Effect vaccinatie

Ook in de ouderenzorglocaties van Saxenburgh in Ommen, Hardenberg, Gramsbergen en Coevorden zijn er gunstige ontwikkelingen. “We hebben sinds ruim twee weken geen enkele coronabesmetting meer bij onze bewoners. Wij zien een zeer duidelijk positief effect van het vaccineren. Meer dan 90% van de bewoners is gevaccineerd.”

Dit heeft ertoe geleid dat Saxenburgh de bezoekmogelijkheid heeft verruimd. Er kunnen nu dagelijks twee in plaats van één bezoeker komen. “Daar zijn bewoners en zeker ook familie heel blij mee.” Saxenburgh blijft daarnaast onverminderd voorbereid op een derde golf van opgenomen patiënten met een coronabesmetting, maar gaat op dit moment met vertrouwen de lente in.

