Open zwembaden ten behoeve van de gezondheid’

Nu de eerste zwemlessen weer van start zijn gegaan en de standpunten van het kabinet, rondom de niet naderende versoepelingen, zijn uitgelekt voor de persconferentie van vanavond, lijkt het erop dat iedereen blij moet zijn met het extra uur in de avond, waarschijnlijk tot juni. Bij het toestaan van de zwemlessen kwam naar buiten dat dit een reparatie van het beleid was.

Fouten zijn menselijk en moeten gerepareerd worden. Zo ook de uitspraken van onder andere de heer Gommers die toegeeft dat hier toch fouten zijn gemaakt. Al eerder haalde ik het voorbeeld van de zuiderburen aan. Hier wordt een zwembad als bijzondere buitenlocatie beschouwd en is er beperkte zwemactiviteit mogelijk.

Meerdere doelgroepen hebben mij de afgelopen weken benaderd met de noodoproep hun stem te laten horen. Hoe vervelend ook, zij voelen zich niet gehoord. Het is een complex systeem met heel veel belangen en lobby’s. Succes dat is geweest of momenteel speelt, betekent nog geen succes in de toekomst.

Toch na meerdere uitspraken de afgelopen weken wordt het tijd om aan de bel te trekken. Beweging is voor iedereen belangrijk. Daarom dat onder andere buiten sporten en bepaalde andere trainingen weer zijn herstart. Nu is het tijd voor de doelgroepen die het zo hard nodig hebben. Denk hierbij aan mensen met reuma, artrose, Obesitas en hart- & vaatziekte. Allemaal zijn zij afhankelijk van de bewegingen die zij dagelijks maken. De meeste van hen zochten meerdere keren per week het zwembad op en ondervinden nu dagelijks de fysieke klachten en pijn.

De NSWZ heeft een routekaart opgesteld in Duplostenen. Dit is expres gedaan om aan te geven dat iedere versoepeling los bekeken kan en zou moeten worden. Uiteraard is niet alles vanzelfsprekend en mogelijk, maar er moet vanuit een andere hoek gekeken worden wat wel kan. Zoals het er nu uitziet moet eenieder het uitzingen tot tenminste juni.

Er is sprake van een enorme stijging van eenzaamheid, onmacht maar ook van pijn die mensen ervaren. Om deze reden pleit ik er voor in gesprek te komen om gezamenlijk met overige experts te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Mensen moeten ondanks de ernst van de situatie wel prettig kunnen leven en bewegen. Het levensgeluk van vele mensen hangt nu aan een zijde draadje.

Ik roep het kabinet op om in gesprek te treden en te bekijken wat er voor de doelgroepen in een zwembad mogelijk is. Het kan niet zo zijn dat mensen in pijn thuis moeten wachten terwijl onder andere fysiotherapie één op één wel mogelijk is. Behandelingen zoals fysiotherapie is voor vele niet verzekerd en daardoor niet betaalbaar. Geld mag hier niet de overhand bieden. Een crisis brengt veel Dillema’s met zich mee. Dit is het moment om tijdens de eindsprint te gaan repareren. Maak hier gebruik van.

Shiva de Winter is voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid.