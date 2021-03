‘Ook na de corona is bewegen belangrijk bij het voorkomen van een gezondheidscrisis’

IC-arts en OMT-lid Diederik Gommers is van mening dat de overheid aan het begin van de coronacrisis meer had moeten inzetten op sport en bewegen. Een belangrijk inzicht voor de huidige situatie, maar ook ter voorkoming van gezondheidscrises in de toekomst. Voldoende bewegen draagt namelijk bij aan gezondheid op fysiek, emotioneel en mentaal vlak.

Hart en bloedvaten versterken

Bewegen zorgt ervoor dat je hart en bloedvaten versterken en dat je immuunsysteem er beter voor staat. Daarnaast kan bewegen helpen bij het verminderen van overtollig vetmassa, wat je immuunsysteem eveneens ten goede komt. Bovendien zorgt bewegen voor een uitlaatklep en vermindering van angstige- en depressieve gevoelens.

Voldoende beweging in de dag brengen hoeft niet moeilijk te zijn. De beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad stellen dat volwassenen wekelijks minimaal 150 minuten matig intensief moeten bewegen, aangevuld met twee keer in de week spier- en bot versterkende oefeningen. Voor ouderen komen daar nog balansoefeningen bij. Bij matig intensief bewegen verhoogt de hartslag en versnelt de ademhaling, bijvoorbeeld tijdens stevig doorwandelen.

Positieve effecten

De positieve effecten van bewegen werken volgens een stijgende lijn. Meer beweging is dus altijd beter! Of dit nu vaker, langer, of intensiever is. De coronacrisis is dan ook een goede aanleiding om het preventieve belang van sport en bewegen (en andere leefstijlfactoren) voor de gezondheid juist te gaan herwaarderen, persoonlijk maar ook politiek.

Dit is een expertquote van Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Noor Willemsen is Specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Bron: ANP Expert Support