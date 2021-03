Diabeter twee jaar land wereldwijd voorbeeld voor waardegedreven zorg

World Economic Forum roept Diabeter uit tot wereldwijd voorbeeld voor waardegedreven zorg

Het World Economic Forum heeft vandaag het Nederlandse Diabetescentrum Diabeter uitgeroepen tot een van de wereldwijde voorbeelden voor innovatieve waardegedreven zorg. Het World Economic Forum kent deze titel toe aan Diabeter als zijnde ‘een geavanceerd en impactvol initiatief dat leidend is in het versnellen van op waarde gebaseerde gezondheidszorg wereldwijd.’

Focus op uitkomst voor de patiënt

Voor Diabeter is de titel een erkenning voor het concept dat de oprichters in de afgelopen jaren in samenwerking met Medtronic volledig hebben gebouwd op de zes pijlers van waardegedreven zorg, ofwel Value Based Healthcare (VBHC). Een beter uitkomst voor de patiënt is hierbij het doel. Bij diabetes is dat doel een leven zonder de beruchte complicaties dus met een hoge levenskwaliteit. Doordat Diabeter de zorg volgens de VBHC-principes levert, en zich volledig richt op de uitkomst voor de patiënten, leidt dat tot minder leed en lagere kosten. Daaraan liggen data en analyses ten grondslag die altijd inzichtelijk zijn voor alle behandelaren, en ook voor de patiënten.

Een toekomst zonder complicaties voor patiënten

Henk-Jan Aanstoot, medeoprichter van Diabeter en kinderarts, is blij met de benoeming van het World Economic Forum, en ziet in zijn dagelijkse praktijk dat de waardegedreven aanpak van Diabeter voor patienten een toekomst zonder complicaties haalbaar en betaalbaar maakt. “We maken gebruik van data en de modernste behandeltechnieken. Daardoor kunnen we niet alleen makkelijk contact houden met onze patiënten en vroegtijdig trends zien. Hiermee kunnen we ook complicaties voorkomen en passen we, waar mogelijk, e-Health toe,” aldus Aantoot. “En dat is hard nodig. Te veel mensen met diabetes krijgen nog complicaties.”

Inspiratie voor andere vormen van zorg in de wereld

“Deze manier van zorgverlening leidt in de eerste plaats tot de beste resultaten voor de patiënt, en heeft nu ook geleid tot deze erkenning van het World Economic Forum”, zegt Maarten Akkerman, senior Director Medical Affairs & VBHC North West Europe bij Medtronic en lid van de raad van bestuur van Diabeter. “Nu Diabeter twee jaar lang internationaal voorbeeld is voor innovatieve zorg, kunnen we ook andere vormen van zorgverlening in de wereld tot inspiratie zijn.” In Nederland wordt de waardegedreven aanpak van Diabeter inmiddels ook door zorgverzekeraars gewaardeerd en in contractering beloond. Met Zilveren Kruis is een tienjarig contract, en ook met CZ en andere zorgverzekeraars zijn overeenkomsten.

Omslag naar waardegedreven zorgsystemen

Het World Economic Forum, dat zich toelegt op het verbeteren van de toestand van de wereld, is de Internationale Organisatie voor Publiek-Private Samenwerking. Het Forum betrekt de belangrijkste politieke, zakelijke en andere leiders van de samenleving om de mondiale, regionale en industriële agenda’s vorm te geven. De Global Coalition for Value in Healthcare, ondergebracht bij het World Economic Forum, is een publiek-private samenwerking dat als doel heeft de op waarde gebaseerde transformatie van gezondheidszorgsystemen te versnellen. De Global Innovation Hub for Value in Healthcare dient als samenwerkingsplatform om de verschuiving naar op waarde gebaseerde gezondheidszorgsystemen over de hele wereld te versnellen.

De Global Coalition for Value in Healthcare van het World Economic Forum heeft vier Global Innovation Hubs for Value in Healthcare geselecteerd in Nederland, Portugal, Wales en Denemarken.

Over Diabeter

Diabeter is een behandelcentrum gespecialiseerd in de behandeling van type 1 diabetes. In de vijf locaties van Diabeter in Rotterdam, Schiphol, Groningen, Deventer en Veldhoven behandelt Diabeter ruim 3000 volwassenen en kinderen met type 1 diabetes. Diabeter verricht ook wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de behandeling, het zoveel mogelijk verminderen van complicaties en naar de uiteindelijke genezing van diabetes. Diabeter werkt volgens de principes van Value-based Healthcare, gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en won daarvoor in 2017 de Value-based Healthcare Prize.

Bron: Diabeter