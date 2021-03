Virusvrijademen.nl: onbezorgd terug aan het werk met Novaerus

Professioneel toestel met gepatenteerde plasma-technologie desinfecteert de lucht

Het Belgische bedrijf Analis, ook gevestigd in Amsterdam, gespecialiseerd in laboratorium- en ziekenhuismateriaal, stelt haar professionele desinfectie-toestellen tegen Covid-19 nu ook ter beschikking aan bedrijven zodat deze het virus doeltreffend kunnen bestrijden. Of het nu gaat om kapperszaken, tandartspraktijken, restaurants of vergaderlocaties; het doel is om met Novaerus© weer een veilige omgeving te creëren waar vrijuit ademen en onbezorgd werken 24/7 mogelijk is.

Analis is al bijna honderd jaar actief in de uitrusting van medische laboratoria en ziekenhuizen en heeft recent een oplossing op de markt gebracht die het mogelijk maakt om de lucht te desinfecteren. De nieuwe Novaerus-reeks wordt uitgebreid voorgesteld op de website www.virusvrijademen.nl.

24/7 desinfecteren

Naast het coronavirus worden alle ziekteverwekkers en allergenen die in de lucht circuleren (zoals virussen, pollen, bacteriën, huisstofmijt) onmiddellijk vernietigd wanneer ze in een Novaerus toestel worden gezogen. Dit resulteert in een zuivere en vooral ontsmette lucht. In tegenstelling tot UVC-lampen en andere apparaten, hoef je bij een Novaerus de ruimte niet te verlaten. Integendeel, plaats je het toestel in een kamer, dan kan je direct de gedesinfecteerde lucht vrij inademen.De Novaerus-apparaten kunnen dus 24 uur per dag, 7 dagen per week actief zijn, terwijl je gewoon aan het werk bent. “Want iedereen heeft de laatste maanden zijn portie beperkingen wel gehad”, zegt Filip Hendrickx, CEO van Analis Development.

Plasmatechnologie

Sterker nog: “Waar de meeste andere apparaten op de markt zich tevreden stellen met het gedeeltelijk zuiveren van de lucht, desinfecteren wij de lucht”, aldus Ron Roobroeck, International Sales & Marketing Manager. De Novaerus toestellen beschikken immers over een gepatenteerde plasmatechnologie (‘NanoStrike’ technologie) die in staat is om de lucht te desinfecteren met bewezen doeltreffendheid tegen virussen en bacteriën (99,9%), schimmels, allergenen en VOC’S.

Stil in gebruik

Verder zijn de Novaerus toestellen minder lawaaierig dan de UVC-technologie (10 dB stiller) en verbruiken ze tot tien keer minder elektriciteit (20 watt tegenover 220 watt). Naast verscheidene Europese studies die 99,9% doeltreffendheid van de plasma-technologie aantonen, heeft de Novaerus oplossing de goedkeuring gekregen van de FDA, de Amerikaanse gezondheidsadministratie, die Novaerus aanwijst als de referentieoplossing op de markt, inzake het ontsmetten van de lucht tegen virussen.

De NanoStrike-technologie van het Novaerus Defend 1050-model (voor grotere ruimtes) inactiveert de micro-organismen snel op moleculair niveau. Binnen 15 minuten heeft de Defend 1050 een 4-log (99,99%) reductie aangetoond van het MS2 bacteriofaag RNA-virus, een geaccepteerd surrogaat voor SARS-CoV-2. De Defend 1050 heeft ook binnen 15 minuten een reductie van 4 log (99,99%) van Bacillus Globigii endosporen (bacteriële sporen) laten zien, die tijdens de langdurige werking (24 uur) van het toestel gehandhaafd bleef. Verschillende professionals uit de medische wereld, alsook uit de horeca en de wellness-sector hebben voor de Novaerus toestellen gekozen. Kappers bijvoorbeeld, die uiterst gevoelig zijn voor het risico van schadelijke zwevende microscopische deeltjes die hun gezondheid op lange termijn kunnen schaden.

Onderhoudsvrij

De Novaerus toestellen zijn eenvoudig te installeren: een stopcontact volstaat. Een toestel is vanaf minder dan 40 euro per maand te financieren. Bovendien vereisen de apparaten geen onderhoud of regelmatige vervanging van onderdelen.

Voor meer informatie: www.virusvrijademen.nl

Over Analis

Analis, gevestigd in Amsterdam, Gent en Namen, biedt al bijna 100 jaar een breed gamma hoogtechnologische apparatuur aan die vooral in de medische sector in België en in het buitenland wordt gebruikt. Verder heeft het bedrijf een gespecialiseerde desinfectie-afdeling die de Novaerus toestellen voorstellen aan laboratoria, ziekenhuizen en het grote publiek. Het bedrijf is met een team van 130 medewerkers actief in de Benelux. Het totale desinfectieassortiment wordt via lokale distributeurs over de hele wereld geëxporteerd.

Bron: Analis & Novaerus