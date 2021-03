Brabantse steden en provincie investeren samen in coronaherstel

Een jaar na de eerste coronabesmetting in Brabant, heeft de coronacrisis nog steeds een enorme impact in de provincie. Langzaam lijken de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Om sterker uit de crisis te komen, hebben de Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) besloten om versneld te investeren in het structurele groeivermogen van de hele provincie.

De B5-gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, ’s Hertogenbosch en Tilburg), M7-gemeenten (Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Uden en Waalwijk), provincie en BOM trekken hiervoor met elkaar op. Samen hebben ze zo’n 80 projecten verzameld die de groei en het herstel van de provincie versneld ten goede moeten komen. Deze unieke samenwerking vindt voor het eerst plaats.

Kracht van Brabant

Een eerste groep projecten start dit jaar en moet in 2022 al afgerond zijn. Zo wordt onder andere het om- en bijscholingsplatform Brabant Leert opgeschaald, wordt maatschappelijk vastgoed verduurzaamd en wordt er een flinke impuls aan de Brabantse binnensteden gegeven. Daarnaast gaan de partners aan de slag om scholen duurzamer en gezonder te maken door de ventilatie te verbeteren.

Het vijfde project dat nu wordt opgepakt is het oprichten van een BrabantRing, digitale infrastructuur waarmee maatschappelijke organisaties veilig en betrouwbaar hun digitale dienstverlening kunnen verbeteren. De investeringen hebben een impact in de hele provincie en projecten worden later ook uitgerold naar gemeenten die nu nog niet meedoen.

Vitaler en duurzamer

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen: “Het Rijk heeft goed werk geleverd met de noodsteun aan onze ondernemers. Nu zijn wij aan zet. We hebben de handen ineengeslagen om juist nu te investeren om goed uit de startblokken te komen. Want als we nu onze inwoners helpen met het verbeteren van hun vaardigheden, kunnen ze zo snel mogelijk weer een goede baan vinden. En als we nu onze binnensteden vitaler en gezonder maken, is het fijner wonen, werken en genieten na de crisis. Samen zorgen we ervoor dat we hier sterker uit komen.”



Wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg, bestuurlijk trekker namens de B5-gemeenten, haakt in. “Samenwerking past bij de Brabantse mentaliteit, in goede en mindere tijden. Door juist nu met elkaar op provinciaal, regionaal en lokaal niveau samen te werken, borgen we oplossingen voor de gevolgen van corona op langere termijn. Dat doen we voor onze bewoners, telkens vanuit maatwerk per grootte van gemeente.”



Wethouder Frank den Brok van de gemeente Oss is bestuurlijk trekker namens de M7-gemeenten. Den Brok: “De 12 grotere Brabantse steden hebben nooit eerder op deze manier met elkaar en met de provincie samenwerkt. Goede zaak, want alleen samen kunnen we corona verslaan en het herstel vormgeven. Belangrijke opgaven voor de steden, zoals digitalisering, verduurzaming, ‘een leven lang leren’ en het vitaal houden van de stadscentra, komen mooi samen in deze agenda.”

Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant

De investering van de provincie en beschikbare fondsen in deze agenda kan oplopen tot € 165 miljoen. De gemeenten en private investeerders leggen tot hetzelfde bedrag in. Deze investeringen bestaan onder andere uit subsidies, leningen en participaties. Naast bijdragen van de provincie en gemeenten worden er ook fondsen van het Rijk en de Europese Unie aangesproken door de plannen. In de Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Brabant vindt u het volledige coronaherstelplan. In de publiekssamenvatting kunt u een reactie vinden van alle deelnemende gemeenten.

Bron: Provincie Noord Brabant