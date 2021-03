Orthopeden en anesthesiologen MST gaan opereren bij OCON

Om de wachtlijsten die de afgelopen tijd zijn ontstaan te verminderen, gaat MST samenwerken met externe partijen in de regio, zoals OCON Orthopedische kliniek. Vanaf 29 maart gaan medisch specialisten en anesthesiologen van MST knie- en heupoperaties uitvoeren binnen OCON. Daarnaast zijn er binnen MST meer operaties, omdat ook op zaterdagen wordt geopereerd.

Regionale samenwerking

De samenwerking met OCON past binnen de regionale samenwerking. Jessica ter Hofte, bestuurder OCON: “Binnen de regio hebben we als OCON het afgelopen jaar de ziekenhuizen ondersteund in de Covid zorg. De inmiddels ontstane wachtlijsten in de reguliere zorg worden nu echter een steeds groter en urgenter probleem. Aan het oplossen van dit probleem willen wij ook onze bijdrage leveren door MST te helpen een deel van de wachtlijst voor de orthopedie in onze kliniek weg te werken”.

Jan den Boon, bestuurder MST: “We zijn heel blij dat we door de krachten te bundelen in de regio samen met OCON een inhaalslag kunnen maken met onze zorg. Mensen wachten soms al lang op een operatie. Op deze manier leveren we de juiste zorg aan patiënten, waarbij de veiligheid en de kwaliteit gegarandeerd is.”

Opgelopen wachtlijsten

MST spant zich in om ook de opgelopen wachtlijsten bij andere medisch specialismen weg te werken en de juiste zorg aan patiënten te geven. Door bepaalde operaties buiten MST te doen, ontstaat in de operatiekamers in MST meer ruimte voor de urgente en medium urgente zorg. Ook het opereren op zaterdag helpt mee aan het verder opstarten van de zorg. We hopen dat we dit een poosje kunnen blijven doen, zo kunnen we veel mensen helpen.”

De eerste patiënten, die de komende week in OCON worden geopereerd, zijn al ingepland. MST neemt contact op met de mensen die het aangaat.

Bron: MST