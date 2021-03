‘Het is tijd voor vierseizoenentijd’

Vervang zomer- en wintertijd door een vierseizoenentijd. Dat advies herhalen de meteorologen van Weeronline vandaag. Deze vierseizoenentijd bereiken we door de klok nog eenmaal een half uur te verzetten en daarna niet meer. Hiermee komt een einde aan het twee keer per jaar verstoren van onze biologische klok. Een vierseizoenentijd heeft veel voordelen ten opzichte van een keuze voor continue wintertijd of zomertijd. Er zijn voor- en tegenstanders van het twee keer per jaar verzetten van de klok. De tegenstanders daarvan zijn vervolgens tot op het bot verdeeld over welke tijd we moeten aanhouden; zomertijd, wintertijd of zelfs Engelse wintertijd? In oktober 2019 bracht Weeronline het idee van vierseizoenentijd al in bij de voortslepende discussie over de zomertijd en wintertijd. Aangezien de discussie nog altijd voortduurt zetten we onze argumenten nog eens op een rij.

We sommen hieronder de voordelen van een vierseizoenentijd op:

Geen verstoring biologische klok door het verzetten van de klok Minder gladheid en ongelukken in de avondspits Op de donkerste ochtend in de winter om 9:18 uur zonsopkomst in Midden-Nederland in plaats van 9:48 uur bij permanente zomertijd; het is daarmee dus eerder licht Op de donkerste middagen in de winter zonsondergang om 16:58 uur in plaats van om 16:28 uur bij permanente wintertijd. Hiermee profiteren we dus langer van het daglicht in de middag. In maart langer licht in de avond; gunstig voor buitenactiviteiten Rond de langste dag iets later licht, om 4:50 uur in plaats van om 4:20 uur bij permanente wintertijd Rond de langste dag zonsondergang om 21:34 uur en daardoor snellere afkoeling; een half uur eerder dan bij permanente zomertijd In de herfstmaanden september en oktober worden de ochtenden snel donkerder en profiteren we van een half uur extra ochtendlicht t.o.v. de huidige zomertijd Vierseizoenentijd sluit beter aan bij ons bioritme dan zomertijd in de winter of wintertijd in de zomer

De nadelen van een vierseizoenentijd op een rij t.o.v. huidige situatie:

Koele zomeravonden, daardoor is het sneller te koud om buiten te zitten dan bij zomertijd

Onweersbuien komen eerder, doordat warmste moment half uur eerder valt

Tijdens de donkerste ochtend in de winter komt de zon om 9:18 uur op in plaats van om 8:48 uur bij permanente wintertijd

In september is het ’s avonds eerder donker dan bij zomertijd; nadelig voor buitenactiviteiten

Alles overziend heeft een permanente vierseizoenentijd grote voordelen en daarbij worden de nadelen van een permanente zomertijd of wintertijd verzacht.

Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.