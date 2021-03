Veldhovens bedrijf wint internationale aanbesteding telemonitoring zwangeren

Veldhovens bedrijf wint internationale aanbesteding: Denemarken kiest voor Nederlands bedrijf voor de telemonitoring van zwangeren.

In het geval van foetale groeivertraging, hoge bloeddruk of wanneer de vliezen te vroeg zijn gebroken, moeten moeder en ongeboren kind nauwlettend worden gemonitord. Frequente ziekenhuisbezoeken of ziekenhuisopname zijn in zo’n geval vaak noodzakelijk, wat tijdrovend en kostbaar is. Met het Nemo Fetal Monitoring System kunnen moeder en kind thuis veilig worden bewaakt, waardoor het aantal ziekenhuisbezoeken wordt verminderd en mogelijk ziekenhuisopname wordt voorkomen. Dit leidt tot effectievere zorg tegen lagere kosten. Nemo Healthcare levert foetale monitoring van hoge kwaliteit, gebaseerd op elektrofysiologische signalen, niet-invasief geregistreerd op de buik van de moeder.

Nemo Healthcare heeft de aanbesteding ‘CTG Remote Monitoring’, uitgeschreven door de regio Zuid-Denemarken, gewonnen en zal de benodigde apparatuur en ondersteuning aan alle vijf regio’s in Denemarken leveren.

De aanbesteding

In de nazomer van 2019 startte een interregionale samenwerking in Denemarken voor de aanschaf van een nieuw CTG-apparaat geschikt voor thuismonitoring. De regio Zuid-Denemarken was verantwoordelijk voor de aanbesteding, die is gewonnen door de Nederlandse fabrikant Nemo Healthcare. Nemo Healthcare zal haar systemen leveren aan alle vijf regio’s in Denemarken. Michiel Manuel, CEO van Nemo Healthcare: “Wij werken al meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van niet-invasieve foetale monitoringsystemen die kwaliteit en comfort voor moeder en kind combineren en veelzijdig zijn. Onze systemen maken monitoring van moeder en ongeboren kind mogelijk, zowel in het ziekenhuis als thuis. Ik ben erg trots dat onze technologie, onze drive om te innoveren en de kwaliteit van ons team door Region Syddanmark wordt (h)erkend en Nemo Healthcare is geselecteerd als leverancier voor CTG Remote Monitoring.”

Veilige thuisbewaking

Thuisbewaking wordt door de zwangere zelf gedaan met een draagbaar CTG-apparaat. Met het apparaat kan ze thuis CTG-metingen van haar eigen hart en het hart van het kind maken in plaats van elke keer voor controle naar haar verloskundige te moeten. De metingen worden doorgegeven aan het ziekenhuis door middel van een tablet, die is verbonden met het centrale monitoringsysteem in het ziekenhuis. Anne Uller, hoofdvroedvrouw bij Sygehus Lillebælt in de regio Zuid-Denemarken, kijkt ernaar uit om binnenkort CTG-monitoring toe te voegen aan wat thuis al wordt aangeboden: bloeddrukmetingen en urinetest van de moeder. “Het idee is dat de moeder thuis in een vertrouwde omgeving dezelfde zorg ontvangt als in de kliniek. Met deze nieuwe apparatuur kunnen we moeder en ongeboren kind veel beter volgen. Het past daarnaast écht in een tijd waarin we meer digitaal worden en steeds meer comfort willen bieden aan moeder en ongeboren kind. De adoptie van thuismonitoring is vrij eenvoudig omdat de doelgroep zeer digitaal vaardig is ”, zegt Anne Uller.

Sterke samenwerking in het hele land

Het potentieel voor thuismonitoring van zwangere vrouwen is groot. Professor Olav Bennike Bjørn Petersen heeft in Denemarken de meeste expertise in onderzoek naar thuismonitoring van zwangere vrouwen. Dit vanwege zijn ervaring in de regio Midden-Jutland, waar gegevens zijn verzameld van meer dan 400 thuis bewaakte zwangere vrouwen. Hij werkt nu op de afdeling klinische geneeskunde van Rigshospitalet in Kopenhagen. “Ik ben blij dat we opnieuw toegang hebben tot apparatuur voor thuisbewaking. Deze apparatuur is ontwikkeld door een innovatief Nederlands bedrijf, dat de moeilijke kunst van het bewaken van het hartritme van het kind beheerst. De nieuwe apparatuur biedt in de toekomst ook mogelijkheden om tweelingen en foetussen met een onregelmatige hartslag te monitoren, en vrouwen die met vroeggeboorte worden bedreigd ”, zegt Olav Bennike Bjørn Petersen. Hij is verheugd over het feit dat artsen, verloskundigen, medische technici en IT-professionals uit alle vijf de regio’s van Denemarken hebben meegewerkt om het beste product te kiezen. “We kunnen een lange weg afleggen als we samenwerken en ervaringen met het Nemo-product in alle regio’s delen”, zegt Olav Bennike Bjørn Petersen.

Denemarken is innovator op het gebied van thuis-monitoring

Na een lang aanbestedingsproces dat is vertraagd door Covid-19, is de winnaar van de aanbesteding het Veldhovense bedrijf Nemo Healthcare. Will Ickenroth, VP Business Development, Marketing en Sales bij Nemo Healthcare, kijkt ernaar uit om met alle regio’s in Denemarken samen te werken: “De samenwerking met het Deense team was inspirerend en vruchtbaar. Er is een sterke gedeelde drive om de best mogelijke zorg te bieden aan moeder en ongeboren kind. We hebben altijd in ons product geloofd. Dat de keuze na zo’n gedegen aanbestedingsprocedure voor Nemo Healthcare is gemaakt, vervult het Nemo-team met trots. We kijken er naar uit om in de zeer nabije toekomst met de Deense zorgprofessionals nauw samen te werken.”

Vanaf Q3 2021 zal het nieuwe product voor CTG-thuismonitoring van zwangere vrouwen in Denemarken worden gebruikt.

Brainport

Nemo Healthcare komt voort uit Brainport Eindhoven, een innovatief ecosysteem in Zuidoost-Brabant. Met een sterke hightech maakindustrie, een bijzondere designsector en een uniek samenwerkingsmodel. De kennisintensieve maakindustrie kenmerkt zich door productie in kleine volumes van technisch complexe producten. Daarnaast is er een levendige creatieve industrie met volop ruimte voor innovatieve startups.

Nemo Healthcare werd in 2010 opgericht en is het resultaat van gezamenlijke onderzoeksactiviteiten tussen het Máxima Medisch Centrum Veldhoven (MMC) en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Bron: Nemo Healthcare B.V.