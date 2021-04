Corona antistoffen bij meer dan 21% van donors

Al meer dan 21% van Nederlandse donors hebben antistoffen tegen coronavirus in hun bloed. Dit is opvallend vaker bij vrouwen dan bij mannen het geval. Hans Zaaijer, arts-microbioloog en hoofd Bloedoverdraagbare Infecties bij Sanquin Bloedvoorziening, sprak hierover dinsdagavond in Talkshow Beau (RTL4).



De provincies Limburg en Noord Brabant hebben de meeste bloeddonors met antistoffen (26%), de rest van Nederland blijft er niet ver bij achter (rond de 20%). “Je kan helaas niet in het algemeen zeggen dat iemand met antistoffen ook gegarandeerd immuun is,” legt Zaaijer uit. “Maar dit geeft wel duidelijk aan hoeveel mensen besmet zijn geweest, vanaf de eerste golf. Het RIVM kan met deze gegevens adviseren over verder beleid, zoals de lockdown en misschien zelfs vaccinatiebeleid.”



Een opvallend gegeven uit deze getallen is ook dat vrouwelijke donors vaker antistoffen hebben ontwikkeld (24%) dan mannelijke donors (16%). Zaaijer licht dat toe: “Daar hebben we bij onze donors op doorgevraagd, en we zien dat veel meer vrouwelijke donors (30%) in zorg werken dan mannelijke donors (8%). Daarvan werkt 14% van vrouwelijke donors met Covid-19 patiënten, tegenover en 4% van de mannelijke donors. Zij lopen vaker corona op. Ook worden ze nu gevaccineerd, dat zal je ook in deze grafieken terugzien.” Ook volgens CBS-gegevens werken 5x meer vrouwen in de zorg dan mannen.



Wekelijks onderzoekt Sanquins Vinger aan de Pols (VAP)-studie een steekproef van ongeveer 2.000 bloeddonors op antistoffen, in aanvulling op het onderzoek dat het RIVM naar antistoffen doet. Het meten van antistoffen bij donors geeft inzicht in de verspreiding van COVID-19 over Nederland. Sanquin doet dit in opdracht van het ministerie van VWS, in ieder geval tot en met juni van dit jaar.