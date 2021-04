Al blijft de man in zijn hoofd altijd een rockende kwajongen, ook in een mannenleven verandert er veel bij het bereiken van een zekere leeftijd. In dit boek komen alle feiten en fabels over het mannenlichaam aan bod, wetenschappelijk onderbouwd door interviews met deskundigen en anekdotes van onder andere professor Erik Scherder en Olympisch kampioen Mark Tuitert.

Wat valt er nog te redden?

Want hoe zit het met haaruitval, een beginnend buikje, minder uithoudingsvermogen en het afnemen van de potentie? Wat staat die ouder wordende man allemaal te wachten? Wat valt er nog te redden? En waar zullen we ons waardig bij moeten neerleggen? Dat zijn de kernvragen die Jerry Goossens en Frank van Hellemondt -beiden ervaringsdeskundig- beantwoorden in hun boek.



Het Grote Ouwelullenboek is het eerste, beste en leukste boek voor alle mannen die ontdekken dat er toch een uiterste houdbaarheidsdatum aan hun eeuwige jeugd kleeft. Daar valt namelijk prima mee te leven. Man, doe er je voordeel mee.



Over Jerry Goossens & Frank van Hellemondt

Frank van Hellemondt is sportarts. Hij was als clubdokter verbonden aan FC Utrecht en is nu werkzaam als sportmedisch begeleider van o.a. het Nationaal Ballet.

Jerry Goossens is schrijver, journalist en columnist. Hij publiceerde o.a. in het AD, de Volkskrant, Het Parool, Nieuwe Revu en Volkskrant Magazine en schreef tien boeken.

Het grote ouwe lullen boek| Hoe de midlife man zichzelf oud maakt en de klok terug kan draaien | Jerry Goossens & Frank van Hellemondt | 9789021579283 | € 20,99 | 26 mei 2021 | Kosmos Uitgevers

Bron: Kosmos