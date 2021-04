Feestje bij de fysio en andere humor op ZorgkaartNederland

10 x waarderingen over humor in de zorg

Afhankelijk zijn van zorg is geen lachertje. Des te fijner vinden veel mensen het dan ook, wanneer de zorgverlener de zwaarte of spanning ervan verlicht met een grapje.



Dit blijkt althans uit de analyse die ZorgkaartNederland deed op de toelichtingsteksten van alle waarderingen die sinds 2017 op de keuzewebsite zijn gegeven.

Synoniemen van humor

In ruim 5000 van die waarderingen kwamen synoniemen van humor voor. Denk hierbij aan “humor”, “lol”, “lollig”, “humoristisch”, “grappig”, “geestig”, “komisch”, en nog een paar meer.

Gemiddeld krijgen deze waarderingen waarin humor genoemd is een 9,0. Dit, tegenover de 8,7 die men gemiddeld gaf voor álle waarderingen die in totaal zijn gegeven. De correlatie tussen het noemen van humor en het hogere cijfer is niet bewezen, en humor staat niet op zichzelf. De basisvoorwaarde voor een hoog cijfer is dat ook de andere facetten van de zorg goed zijn.

Verschil te maken

Maar op basis van de data lijkt humor in de zorg wel degelijk verschil te maken. Of zoals één van de cliënten schrijft: “Er kan wel wat meer gelachen worden in het ziekenhuis. Humor haalt de scherpe randjes van medische ellende.”

We delen graag enkele waarderingen die bij ons een lach op het gezicht toverden.



1 – Deze cliënt was ondersteboven van haar gynaecoloog

“Toparts: sympathiek, kundig en erg grappig, wat erg fijn is als je met je benen in de lucht hangt, haalt de spanning er wat af.”





2 – Deze kaakchirurg doet érg zijn best voor een mooie glimlach

“Ik heb heel wat artsen in het ziekenhuis meegemaakt, maar heb nog niemand meegemaakt die zo geestig uit de hoek komt als hij. Mede door zijn komisch talent was de sfeer in de operatiekamer en tijdens de ingreep heel ontspannen en uitermate plezierig.”



3 – Dit ziekenhuis laat je lachend inslapen



“Heerlijke portie humor en weet waar hij het over heeft, dus elk gesprek verloopt heel soepel en je begrijpt alles wat hij vertelt (gewoon lekker kindertaal, geen rare lastige woorden). Zelfs daar is de humor en ben volgens mij lachend in slaap gebracht.”



4 – Verpleeghuis maakt grappen op niveau



“Ze benaderen mijn moeder op haar niveau en met humor. Dat zijn de momenten dat mijn moeder er ook nog om kan lachen.”



5 – Het is altijd feest bij de fysio



“Humor heerst alom en dat is zeer goed voor de gezondheid en zo heb ik mijn inmiddels honderden bezoeken, hoewel niet altijd even gemakkelijk voor me, elke keer toch als een feestje mogen ervaren.“



6 – Deze psycholoog houdt de lachspiegel voor



“Ze stelt de juiste vragen en is kritisch maar heeft ook zeker gevoel voor humor. Hierdoor wordt er elke sessie wel een keer gelachen.”

7 – Voor de droge humor van deze huisarts is geen zalfje nodig



“Droge humor zorgt zelfs ten tijde van ziekte voor een lach op het gezicht.”



8 – Lachtherapie bij deze oefentherapiepraktijk?



“Ik voelde me echt serieus genomen door Karolien; ze ging samen met mij op zoek naar een manier van oefenen die echt bij mij past en weet met een gezonde dosis humor te motiveren en verduidelijken.”



9 – Psychiater laat het er niet bij zitten



“Duidelijkheid, reflectie, rust, altijd bereikbaar en vooral veel humor hebben er voor gezorgd dat ik er weer sta”.



10 – Sommige verloskundigen lijken ervoor in de wieg gelegd



“Ik heb genoten van het feit dat er naast de noodzakelijkheden volop ruimte was voor humor en ik kijk met een ontzettend fijn en warm gevoel terug op haar begeleiding tijdens mijn zwangerschap.”



Bron: Zorgkaart Nederland