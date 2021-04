MoleMann benoemt psychiater in de directie

Rebecca Vlagsma, psychiater, is per 1 april 2021 benoemd in de directie van MoleMann Mental Health. MoleMann is een gespecialiseerde GGZ-instelling voor Kind & Jeugd, Volwassenen en Senioren met 16 vestigingen in Midden- en Noord Nederland. Rebecca Vlagsma was tot 1 april leidinggevend psychiater bij MoleMann Rotterdam en daarvoor psychiater bij GGZ Delfland en Parnassia. „We zijn verheugd dat de meest geschikte kandidaat uit ons eigen midden kwam”, aldus Stephan van de Vusse, directeur-bestuurder. Met de benoeming van Rebecca Vlagsma als directeur Zorg heeft MoleMann wederom een psychiater in de top, zoals exact 17 jaar geleden toen de organisatie is opgericht door twee psychiaters die wilden aantonen dat ook complexe zorg kleinschalig en toegankelijk kan worden georganiseerd.

Bron: MoleMann