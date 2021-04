Rust, regelmaat en fikkie stoken 89 opvoedtips van twee vaders

De twee vaders Paul en Wim moesten na de geboorte van hun kinderen het opvoeden als het ware opnieuw uitvinden. En wat blijkt? Van hun ervaringen kunnen ALLE ouders wat opsteken. Laat los, heb plezier, en wees soms wat strenger! Daar worden kinderen én hun ouders een stuk gelukkiger van.

Vrolijk boek

Rust, regelmaat en fikkie stoken is een vrolijk boek waarin heilige opvoedhuisjes omver worden gegooid door de twee niet-zo-traditionele ouders. Ouderschap moet je zeker serieus nemen, maar mag het alsjeblieft ook wat relaxter? Op geheel eigen wijze geven de vaders praktische adviezen zoals: gebruik de nanny-stoel vooral voor jezelf; kijk samen televisie, dan doe je tenminste nog iets samen; wat te doen bij projectielbraken; en sla, por en duw je kinderen regelmatig. In het boek zijn ook regels over internet – opgesteld samen met hun kinderen- opgenomen.



Paul de Bont: “Het is verbazingwekkend hoeveel je moet leren tijdens de opvoeding en hoe vaak je het steeds toch anders doet dan je je had voorgenomen. Een gebruiksaanwijzing over kinderen zou eigenlijk verplicht moeten zijn voor ouders.”

Overspannen ouders

“We zien en horen om ons heen gezinnen onderuitgaan. Kinderen die hun ouders tiranniseren. Meer dan de helft van de klas is gescheiden. Er zijn tienduizenden kinderen met ADHD, ADD, OCD en andere scrabble-diagnoses. We zien overspannen ouders op school, werk en in de supermarkt. Allebei carrière, de huishoudtaken bij de moeder neergelegd, en dan ook nog in een soort dodelijke competitie met andere ouders over de leukste kleren, de mooiste foto op Instagram, de aantrekkelijkste traktatie en het meest vegan dieet. Zonder drastische keuzes gaat het natuurlijk mis. Je verandert in je ouders of stevent op de scheiding af. Er zijn daarvoor oplossingen – met garantie.”



Over Paul de Bont

Televisiemaker Paul de Bont bedenkt, ontwikkelt en produceert documentaires en series. Als eersten in Nederland kregen hij en zijn echtgenoot vier kinderen met een Amerikaanse draagster.

Rust, regelmaat en fikkie stoken | 89 opvoedtips van 2 vaders | Paul de Bont | 9789021581194 | € 17,99 | 1 juni 2021

Bron: Kosmos