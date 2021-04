Topklinische erkenning voor de zorg rond heup- en knieprotheses in het Catharina Ziekenhuis

De orthopeden van het Catharina Ziekenhuis leveren bij de revisie van heup- en knieprotheses topzorg. Deze behandelingen zijn opgenomen in het Topklinische Zorgregister van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Dat betekent dat de zorg die de orthopeden van het Catharina Ziekenhuis op dit gebied verlenen tot de beste zorg van Nederland behoort.

“Door de jaren heen hebben we ons gespecialiseerd in revisies van heup- en knieprotheses. Met als gevolg dat patiënten uit andere ziekenhuizen vaak naar ons worden doorverwezen. We hebben ook veel ervaring met het behandelen van -vaak complexe- infecties“, aldus orthopeed Robin van Kempen van het Catharina Ziekenhuis.

Probleem opgelost

Jaarlijks gaat het om meer dan 200 patiënten die een hersteloperatie van een heup- of knieprothese krijgen. Veel van hen zijn maanden onderweg om hun problemen, die vaak gepaard gaan met veel pijnklachten, opgelost te krijgen. “Ons ziekenhuis is gespecialiseerd in de beoordeling en behandeling van prothese problemen”, aldus Remco van Wensen. “Wat we vaak zien, zijn patiënten die al jaren met klachten rondlopen zonder dat er een verklaring voor wordt gegeven. Onlangs hadden we nog een patiënt uit het noorden van het land die na acht jaren met pijn ons ziekenhuis binnenstapt; binnen drie maanden hadden we het probleem voor hem opgelost.”

Onafhankelijke toetsingscommissie

Landelijk zijn wij één van de grootste centra van Nederland op revisie gebied. Mede daarom doen wij veel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van revisie uitkomsten. Hiervoor maken wij gebruik van ons eigen research team.

Om opgenomen te worden in het Topklinisch Zorgregister wordt de geboden zorg beoordeeld door een toetsingscommissie, bestaande uit medische experts, medisch specialisten en patiëntenverenigingen. Het gaat in alle gevallen om zorg voor complexe aandoeningen.

Ook het Catharina Kanker Instituut, het Obesitascentrum en het HIV-behandelcentrum zijn opgenomen in het Topklinisch Zorgregister. Net als de afdelingen Gynaecologische oncologie, Vaatchirurgie, Gynaecologie (endometriose), Neurologie, Maag-, darm- en leverziekten en Urologie.

Foto: Orthopeden Remco van Wensen (l) en Robin van Kempen van het Catharina Ziekenhuis

Bron: Catharina Ziekenhuis