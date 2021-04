FNV vraagt hulp ziekenhuizen, verpleeghuizen en vakantieparken in conflict over cao voor wasserijen

Vakbond stuurt brief naar 3.500 klanten van bedrijven in textielverzorging

De FNV roept de hulp in van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en vakantieparken bij het oplossen van het conflict rond de nieuwe cao voor de 7.000 medewerkers van wasserijen. Het overleg tussen vakbond en werkgevers in de textielverzorging zit muurvast. Zij zijn het oneens over een loonsverhoging en een zwaar-werkregeling.

De FNV heeft vrijdag zo’n 3.500 brieven gestuurd naar klanten van de wasserijen. Daarin roept zij hen op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Wij komen er met de wasserijen maar niet uit. Hun opdrachtgevers zijn ook onderdeel van de keten. Daarom vinden wij dat die ons nu moeten helpen om tot een oplossing te komen.’

Eerlijke tarieven en eisen stellen

De vakbond vindt dat de ziekenhuizen, verpleeghuizen en vakantieparken in ieder geval eerlijke tarieven moeten betalen voor het laten schoonmaken van hun beddengoed en handdoeken. Djulbic: ‘De wasserijen verschuilen zich erachter dat hun opdrachtgevers hen te weinig betalen voor hun diensten. Nou, als dat zo is dan moeten deze klanten hen dus beter gaan betalen. Verder kunnen zij bij de aanbesteding van het werk eisen stellen, zodat wasserijen meer doen om hun mensen gezond te houden en de arbo-richtlijnen na te leven.’

75% haalt niet gezond de eindstreep

De vorige cao Textielverzorging is op 1 juli 2020 afgelopen. De FNV en de wasserijen zijn zeker vijf maanden met elkaar in gesprek geweest, maar amper verder gekomen. Eén van de struikelblokken is een zwaar-werkregeling. Het werk bij de wasserijen is zo zwaar en de werkdruk zo hoog dat driekwart van de werknemers niet eens gezond zijn AOW haalt, blijkt uit een peiling van de FNV. Daarom wil de bond dat mensen eerder kunnen stoppen met werken.

Schone lakens tegen corona

Ook eist de vakbond een goede loonsverhoging. Yolanda Reus, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De duizenden mensen in deze branche verdienen net iets meer dan het minimumloon. Zij knopen al jarenlang met moeite de eindjes aan elkaar. Terwijl ze cruciaal werk doen: zonder schone lakens in een ziekenhuis versla je corona niet. Dus ze verdienen meer loon.’

Conflict kan leiden tot stakingen

Volgens Reus kan het conflict tussen de wasserijen en de medewerkers wel eens gaan leiden tot acties en zelfs stakingen. ‘Maar ik kan je verzekeren dat dat het laatste is dat de werknemers willen. Zij willen de ziekenhuizen helemaal niet in de problemen brengen, want daar loopt iedereen al op zijn tandvlees.’

Waarschuwing aan opdrachtgevers

‘Maar als het echt niet anders kan… Wij zien steeds minder mogelijkheden om dit conflict op een andere manier op te lossen. In die zin is de brief ook een waarschuwing aan de opdrachtgevers: “Jullie zitten ook niet te wachten op acties. Jullie hebben goede contacten met de wasserijen, help ons om hieruit te komen”.’

Horeca blijft buiten schot

De FNV richt zich met haar oproep vooral tot ziekenhuizen en andere zorginstellingen. De horeca, die ook veel gebruikmaakt van textielverzorging, kan nog even buiten schot blijven, omdat deze nagenoeg plat ligt. Djulbic: ‘De winstmakers in de textielverzorging zijn alle bedrijven die schoonmaken voor ziekenhuizen en verpleeghuizen. Voor de bedrijven die aan de horeca leveren, is het een totaal ander verhaal. We kunnen binnen de cao voor hen een andere afspraak maken. Dat hebben we ook meerdere keren aangeboden. Maar de werkgevers geven geen sjoege.’

