Inzenden voor James Lind Prijs 2021 van start

Wetenschappelijke onderzoeken over fysiologisch actieve (voedings)stoffen en toepassingen ervan in de praktijk zijn kanshebbers voor de James Lind Prijs 2021. De winnaars krijgen een award en € 10.000,-. Universiteiten, wetenschappers, zorgverleners en het bedrijfsleven worden opgeroepen om vanaf vandaag impactvolle onderzoeken en baanbrekende projecten met Nederlandse inbreng aan te melden. Inzenden kan tot 1 mei op: https://www.npninfo.nl/jameslindprijs/inzenden-en-stemmen/Wetenschappelijk onderzoek of gezondheidswinst in praktijk

In 2018 heeft NPN, de branchevereniging voor voedingssupplementenbedrijven, de James Lind Prijs in het leven geroepen om meer aandacht te vestigen op onderzoek naar het belang van vitamines, mineralen of andere (voedings)stoffen. Ook het inzetten van de kennis voor gezondheidswinst in het dagelijks leven wordt beloond. Zeker in dit bewogen jaar zijn er veel wetenschappelijke studies gedaan naar o.a. vitamine D, vitamine C, vitamine K2 en resveratrol.

In verpleeghuizen, zorgcentra, praktijken of voor ander nut kan het geven van extra (voedings)stoffen een verschil maken bij bepaalde groepen mensen. Welk wetenschappelijk onderzoek springt er uit? En hoe of waar worden deze stoffen dagelijks in de praktijk succesvol ingezet?

Juryoordeel en publiek bepalen samen uitslag

Een vijfkoppige vakjury onder leiding van prof. dr. Renger Witkamp bestudeert de inzendingen en maakt op 18 mei de nominaties bekend. Het juryoordeel weegt mee voor 50%. Daarna kan publiekelijk worden gestemd. Op 22 juni worden winnaars van de wetenschapsprijs in twee categorieën -onderzoek en toepassing- bekendgemaakt.

Scheepsarts James Lind redde levens met vitamine C

Door de James Lind Prijs hoopt NPN door herkenning en erkenning een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezondheid van de mens en van waarde te zijn voor de samenleving: van wetenschap naar waarde. De prijs is vernoemd naar James Lind (1716-1794). Hij was één van de eerste artsen die door het inzetten van een vitamine gezondheidswinst boekte. De scheepschirurgijn wist in 1747 scheurbuik aan boord van schepen te voorkomen en toonde aan dat zeelui ziek werden en zelfs dood gingen door een gebrek aan vitamine C en niet door een bacterie of virus. Zijn onderzoek en de toepassing van zijn kennis worden gezien als het eerste onderzoek naar de werking van vitamines in de geschiedenis.

Award en geldbedrag als aanmoediging

Naast een award en een oorkonde ontvangen de winnaars een cheque ter waarde van € 10.000,-. De geldbedragen zijn te besteden voor een relevant onderzoek en/of een toepassing in praktijk. De winnaars mogen zelf een suggestie doen voor de besteding van de cheque.

