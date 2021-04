Samenwerking tussen drogistenorganisatie CBD en medicijnautoriteit CBG

Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaan officieel samenwerken aan goed gebruik en beschikbaarheid van zelfzorggeneesmiddelen. Beide partijen hebben op 8 april 2021 de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Zelfzorggeneesmiddelen

Zelfzorggeneesmiddelen zijn medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn bij apotheek, drogist of bijvoorbeeld de supermarkt. Veruit de meeste zelfzorggeneesmiddelen worden verkocht door de drogist. De besluiten die medicijnautoriteit CBG neemt, kunnen van invloed zijn op de verantwoorde zorg die drogisten geven aan hun klanten. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in afleverstatus of nieuwe risico-informatie over een medicijn. Door kennis en ervaring over en weer uit te wisselen, leveren CBG en CBD beide een bijdrage aan goed gebruik van zelfzorggeneesmiddelen.

Betrouwbare en actuele informatie

Medicijnautoriteit CBG en drogistenorganisatie CBD werken al langer samen aan het beschikbaar stellen van betrouwbare en actuele geneesmiddeleninformatie. Drogisten gebruiken de informatie van het CBG bij diverse producten en diensten zoals consumentenvoorlichting via de online D-standaard, persoonlijk advies in de winkel, en de verplichte nascholing van (assistent)drogisten. Ook beoordeelt het CBG de productinformatie op de advieskaarten die drogisten gebruiken bij de verkoop van zelfzorggeneesmiddelen.

Goed gebruik zelfzorggeneesmiddelen

Op 8 april 2021 hebben Hugo Hurts (directeur/secretaris CBG), Ton de Boer (voorzitter CBG) en Ed van de Weerd (voorzitter CBD) de samenwerking officieel bekrachtigd door online een handtekening onder de overeenkomst te zetten.

Ed van de Weerd, voorzitter drogistenorganisatie CBD: “We zijn verheugd om officieel samenwerkingspartner van het CBG te zijn. Met de betrouwbare informatie van het CBG geven drogisten persoonlijk advies aan de consument.Andersom kan de praktijkkennis en ervaring van drogisten medicijnautoriteit CBG helpen om de informatie over goed gebruik van medicatie te verbeteren.”

Ton de Boer, voorzitter medicijnautoriteit CBG: “Het is een mijlpaal dat we de samenwerking die al langer bestaat nu officieel bekrachtigen. Samen kunnen we elkaar versterken in de informatie die consumenten bij de drogist ontvangen over hun medicatie. Zo dragen we ons steentje nog beter bij aan goed gebruik van goede medicijnen.”

Beide partijen zullen de komende tijd de samenwerking verder inhoud geven en werkafspraken maken.

Foto: vlnr: Hugo Hurts (CBG), Ed van de Weerd (CBD) en Ton de Boer (CBG)

Bron: CBD