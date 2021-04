Eindelijk duidelijkheid voor grote groep patiënten met vage pijnklachten in nek, schouder en hand

Het Catharina Ziekenhuis heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een succesvol zorgpad ontwikkeld voor patiënten met het neurogeen thoracic outlet syndroom (NTOS). Patiënten met NTOS hebben uiteenlopende klachten van de nek, schouder, arm en/of hand die worden veroorzaakt door beknelling van de zenuwbundel in de schouderregio.

Door de complexiteit van de diagnose, onduidelijke naamgeving en kwalitatief matig wetenschappelijk onderzoek, wordt dit ziektebeeld door veel artsen niet erkend of herkend. In het Catharina Ziekenhuis is enkele jaren geleden een zorgpad opgesteld waar op een effectieve en efficiënte manier kan worden vastgesteld of een patiënt NTOS heeft of niet.

Van loket naar loket

“Patiënten met NTOS die bij ons komen zijn vaak jarenlang met hevige pijn van loket naar loket gestuurd. Vanwege de onbekendheid en complexiteit van het ziektebeeld werd de juiste diagnose vaak niet gesteld. Voor patiënten vaak erg frustrerend!”, zegt Niels Pesser, onderzoeker binnen het TOS-centrum. “Een paar jaar geleden hebben we met een team van vaatchirurgen, neurologen, fysiotherapeuten, radiologen, pijn-anesthesisten en orthopeden een nieuw zorgpad ontwikkeld, en wat blijkt: met succes!”, zegt neuroloog dr. Bart van Nuenen van het Catharina Ziekenhuis. Onderzoek onder 856 patiënten die de diagnose NTOS kregen, laat zien dat onze aanpak helpt om tot een passende behandeling te komen.

Bij 39% van de patiënten met NTOS bleek gespecialiseerde fysiotherapie een goede behandeling te zijn en was een operatie niet nodig. Bij de resterende 61% van de patiënten werd een operatie, een zogenaamde thoracic outlet decompressie, uitgevoerd.

Kwaliteit van leven

In totaal werden 274 patiënten gevolgd waarbij deze operatie is uitgevoerd om de functie van de arm en de kwaliteit van leven te meten. Deze resultaten werden vergeleken met de situatie vóór de operatie. Er werd een significante verbetering van de armfunctie en kwaliteit van leven gezien na de operatie. In totaal had 72% van de patiënten geen of minimale restklachten. De resultaten worden gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift EJVES, het hoogst gewaardeerde tijdschrift voor vaatchirurgie.

Lovend over resultaten

Deze uitkomsten zijn een eerste stap naar een volledig wetenschappelijk bewezen zorgpad voor NTOS patiënten. De verwachting is dat deze studie bijdraagt aan het erkennen en herkennen van NTOS als ziektebeeld. Daarbij wordt de vergelijking van resultaten uit andere ziekenhuizen beter mogelijk door de toepassing van het zorgpad uit het Catharina Ziekenhuis. In een reactie op het artikel blijkt dat artsen uit andere –buitenlandse- ziekenhuizen lovend zijn over de resultaten en mogelijkheden. Er wordt gesteld dat het artikel een ’benchmark’ is voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en een manier laat zien om tot goede diagnostiek en behandeling te komen van de vaak niet erkende of herkende groep NTOS patiënten.*

Patiënten met klachten die kunnen wijzen op NTOS kunnen na analyse door een neuroloog in de eigen regio worden doorverwezen naar het gespecialiseerde TOS- team in het Catharina Ziekenhuis.

Foto: Patiënt met NTOS ondergaat operatie

Bron: Catharina Ziekenhuis