Grootste inclusieve speelplaats van Escamp is voor álle kinderen

Speelplaats Melis Stokepark heeft een complete metamorfose ondergaan. Het is nu de grootste inclusieve speelplaats in stadsdeel Escamp en geschikt voor alle kinderen, met én zonder beperking. Vandaag (14 april 2021) heeft wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid de speelplaats officieel geopend door in een rolstoel het bijzondere speelparcours af te leggen.

Sociaal met elkaar omgaan

“In een stad van iedereen is het van vitaal belang dat we sociaal met elkaar omgaan. Mensen met een beperking willen geen uitzondering zijn, maar aangesproken worden op hun kracht en talenten. Meedoen moet vanzelfsprekend zijn zonder te hoeven opkomen voor de fysieke en sociale ruimte die hiervoor nodig is. Kinderen willen met elkaar kunnen spelen. Een speeltoestel moet een uitdaging zijn en geen hindernis. Of je nou een beperking hebt of niet, of een hulpmiddel of niet, samen spelen maken we hier waar”, aldus wethouder Kavita Parbhudayal.

De nieuwe speeltoestellen in het Melis Stokepark zijn geschikt voor inclusief spelen en ook het rulle zand heeft plaatsgemaakt voor een hulpmiddelvriendelijke ondergrond. Het stadsbestuur investeert flink in toegankelijke speelplaatsen. In 2022 telt Den Haag ruim 119.000 kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar (een toename van bijna 4%). De buitenruimte is nog steeds de plek voor spelende kinderen. Vooral in deze coronatijd wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk een uitdagende, veilige en leefbare buitenruimte is. Kavita Parbhudayal: “Den Haag moet een aantrekkelijke stad blijven voor gezinnen met kleine kinderen en voor jongeren om hier veilig en plezierig te wonen en te leven”.

[Wethouder Kavita Parbhudayal legt in een rolstoel het bijzondere speelparcours af in de totaal vernieuwde inclusieve speelplaats Melis Stokepark; foto: Henriëtte Guest]

Bron: Gemeente Den Haag