‘Bewegen ook na coronapandemie essentieel bij voorkomen van gezondheidsrisico’s’

Onderzoek onder 50.000 patiënten laat zien dat fysiek inactieve mensen groter risico lopen op ziekenhuis- en/of IC-opname of zelfs overlijden door COVID-19. Dit onderstreept het belang van bewegen. Niet alleen nu, maar vooral ook voor de toekomst. Het is bekend dat leeftijd, diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten risicofactoren zijn voor een slechter verloop van COVID-19. Het onderzoek concludeert dat fysieke inactiviteit ook tot de risicofactoren behoort. Een groot deel van de doelgroep binnen de studie had te kampen met obesitas. Dit toont aan dat inzetten op bewegen belangrijk is in de huidige situatie, maar ook in de toekomst. Voldoende bewegen volgens de Beweegrichtlijnen draagt namelijk bij aan gezondheid op fysiek, emotioneel en mentaal vlak. Bewegen zorgt ervoor dat je hart en bloedvaten versterken en dat je immuunsysteem er beter voor staat. Daarnaast kan bewegen helpen bij het verminderen van overtollige vetmassa, wat je immuunsysteem eveneens ten goede komt. Bovendien zorgt bewegen voor een uitlaatklep en vermindering van angstige en depressieve gevoelens. De Beweegrichtlijnen geven aan dat elke vorm van bewegen een positief gezondheidseffect heeft. De positieve effecten van bewegen werken volgens een stijgende lijn. Meer beweging is dus altijd beter. Of dit nu vaker, langer, of intensiever is. De coronacrisis is dan ook een goede aanleiding om het preventieve belang van sport en bewegen (en andere leefstijlfactoren) voor de gezondheid juist te gaan herwaarderen, persoonlijk maar ook politiek.

Noor Willemsen is Specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.