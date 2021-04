Massale steun voor petitie tegen 538-oranjedag

Chirurg van het Amphia start petitie tegen 538-oranjefeest.

Gastro-intestinaal en oncologisch chirurg, de heer Crolla is verrast door de overweldigende aandacht voor de petitie die hij gisteren startte tegen 538-oranjedag op 24 april. De petitie was zondagavond al ruim 260.000 keer ondertekend.

Crolla wil hiermee benadrukken wat er echt aan hand is in de ziekenhuizen: “Dagelijks worden er nu vanwege capaciteitstekort harde keuzes gemaakt over wie er wel of niet geopereerd kan worden.”

Bij een festival met 10.000 mensen kunnen er medische situaties ontstaan die de toeloop naar de Spoed Eisende Hulp (SEH) vergroten. Elke extra patiënt op de SEH betekent minder capaciteit voor andere zorg. Dokter Crolla: “ik wil niemand een feest afnemen, maar vind dit niet het juiste moment.”

Met 538 de zorg geminacht

10.000 feestvierders met 538 op het Chasséveld: een slag in het gezicht van de zorgverleners in het ziekenhuis 400 meter verderop. Stop dit evenement!

Wij

Verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijst, hun naasten en anderen

constateren

Dat het vieren van een feest met 10.000 man op 400 meter van een door Covid overbelast ziekenhuis een slag in het gezicht is van patiënten en zorgverleners

en verzoeken

Dit ondoordachte pseudo-experiment te cancellen.