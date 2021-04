Bouwen voor mensen met dementie kan woningmarkt vlottrekken’

Woningnood zorgt voor sterkste prijsstijging huis in 20 jaar’ | ANP

De vergrijzing, de zorg en de woningmarkt zijn de grootste uitdagingen van deze tijd. Op dit moment zijn er 290.000 mensen met dementie, in 2040 zijn dat er een half miljoen. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat er onvoldoende passende woonvormen zijn tussen thuis en het verpleeghuis. Hierdoor blijven mensen met dementie langer in hun vaak ongeschikte woning wonen, met crisissituaties, hogere zorgkosten én een gebrek aan doorstroom op de woningmarkt tot gevolg.

Mensen komen pas in een verpleeghuis als het thuis echt niet meer gaat. En dat moment wordt vaak uitgesteld tot iedereen echt op zijn tandvlees loopt. Omdat er momenteel een gebrek is aan geschikte woonvormen vóór het verpleeghuis betekent dat dus dat mensen met dementie veel te lang in hun ongeschikte eigen huis blijven wonen. Dat is niet alleen onverantwoord en onprettig voor henzelf en hun naasten, daarmee zetten ze ook de doorstroom op de woningmarkt vast.

Weerstand tegen het verpleeghuis

De overheid voorziet een investering in 110.000 extra verpleeghuisbedden tot 2040 (bron: VWS dialoognota ‘Ouder worden’). Doe het niet zegt Alzheimer Nederland. Uit recent onderzoek van de organisatie blijkt veel weerstand tegen het verpleeghuis. Redenen hiervoor zijn: het verliezen van de vrijheid en eigen regie, weg moeten uit de vertrouwde omgeving en de associatie met ‘de laatste fase’, het overlijden. Kortom, het aanbod past niet.

Geen luxe

Geschikt wonen is geen luxe. Alleen met passende woonvormen kunnen mensen met dementie daadwerkelijk de stap zetten om hun vertrouwde huis te verlaten en daarmee ruimte creëren voor een nieuwe generatie die juist op zoek is naar een woning. Willen we de kwaliteit van leven verbeteren van jong én oud – dan moeten we nú passende woningen gaan bouwen en zeker niet investeren in nog meer verpleeghuizen.

Dit is een expertquote van Gerjoke Wilmink Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support.

Bron: ANP Expert Support