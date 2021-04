Het is allemaal jouw schuld – In verbinding naar een respectvolle scheiding

Bijna 40% van alle huwelijken eindigt in een scheiding

? De verstandhouding tijdens en na een scheiding is steeds vaker slecht

? Ook het fenomeen ouderverstoting neemt toe

Het is allemaal jouw schuld is het eerste (ex)relatie-boek

dat eerst naar jouw aandeel kijkt en vervolgens de

communicatie met de ander verbetert.

Met de kennis uit Het is allemaal jouw schuld haal je als

het ware je relatie-rijbewijs: je beheerst de theorie en gaat

daarmee goed voorbereid de relatie-weg op.

Of neemt op een goede manier afscheid van elkaar.

99% van de klanten van Willemijn van Strien had gewild dat ze dit eerder hadden geweten.

Willemijn is psycholoog, pedagoog, relatietherapeut, communicatiedeskundige en overlegscheidingscoach met een eigen praktijk. Ook is zij bestuurslid van de stichting Overlegscheiding en werkt zij samen met advocaten en andere specialisten om respectvol scheiden te bevorderen.

‘’Het is mijn streven relaties in elke fase te verbeteren door betere communicatie.

En voor relaties in de echtscheidingsfase te zorgen voor ontbinding in verbinding. In verbinding scheiden is namelijk bepalend voor hoe het kind zich ontwikkelt en later zelf relaties aangaat.

Dit is een van mijn belangrijkste drijfveren bij het uitoefenen van mijn vak en voor het schrijven van dit boek. Maar ook om ex-echtelieden zelf te helpen goed afscheid van elkaar te nemen waardoor ze beter in staat zijn een nieuwe relatie met elkaar en met een nieuwe partner op te bouwen.’’



Het is allemaal jouw schuld is bedoeld voor ALLE relaties in ELKE fase

Het biedt universele en bewezen handvatten in de vorm van achtergrondinformatie en oefeningen om de relaties in je leven te verbeteren, zelfs als een scheiding onvermijdelijk is. Zodat je misschien niet meer als geliefden, maar wel als ouders een blijvend goede relatie kunt hebben.

Uiteindelijk gaat het in al die problemen over communicatie. Als we de juiste handvatten aangereikt krijgen en leren toepassen op scholen, in therapieruimtes, of waar dan ook, kan er in alle relatieproblemen (privé of professioneel) een andere werkelijkheid ontstaan. Als je het op de oude niet werkende manier doet, krijg je dezelfde resultaten. Als je het op een nieuwe manier leert en doet, geef je jezelf werkelijk een kans op verandering. Het boek bestaat uit twee delen: