Poll laat zien: ziekenhuizen moeten alert zijn opdataveiligheid bij gebruik messengerservices

Een representatieve ledenpol van EHRA (European Heart Rhythm Association) onder haar achterban toont aan dat 88,3% van de respondenten in de werkcommunicatie geregeld gebruik maakt van messenger services. Opvallend is dat privacyrichtlijnen hierbij vaak met voeten worden getreden.

De EHRA poll ontving 281 reacties uit 33 landen. De resultaten impliceren dat er nog veel te halen valt op het gebied van veilige data-uitwisseling. Na WhatsApp en SMS, blijkt Siilo de meest frequent gebruikte service, en gelijktijdig de enige in dat rijtje die wel aan de specifieke dataveiligheidseisen voldoet.

Klinisch appen



Direct messaging is inmiddels ingebed in de medische wereld en neemt een tweede plaats in na persoonlijk contact. Daarmee gaat messaging voorbij aan email, telefoon en videobellen. In totaal gaf 90,3% van de respondenten aan geregeld korte berichten en/of klinische informatie via messengers te verzenden en ontvangen. In 79,4% van de gevallen delen collega’s van dezelfde afdeling medische data. In 42,5% is dit met collega’s van andere afdelingen.

Iets meer dan de helft (54,4%) zei ook via messengerservices met patiënten te

communiceren. 36% van de respondenten doet dit tenminste wekelijks, 22,4% komt op

dagelijks één maal, 17,5% zegt dit dagelijks meermaals te doen. Op de vraag welke type

data het meest via messenger apps verzonden wordt, kwam als antwoord de ECG, door

88,6% van de respondenten.

Onveilig dataverkeer



Ook bleek dat 29,3% van de ondervraagden onvoldoende kennis had van Europese

dataveiligheidsprotocollen wanneer zij klinische gegevens uitwisselen. Dit was onder meer terug te zien in het feit dat 43% van de verzonden data niet wordt geanonimiseerd, tegen een 44% van de ontvangen data, die eveneens ongeanonimiseerd binnenkomt. 46,7% gaf te kennen dat er in hun organisatie geen regelgeving rondom digitale data-uitwisseling is.

Top drie



Deelnemers aan de poll maken het meest gebruik van Whatsapp (79,4%), gevolgd door

SMS (21,5%). Op de derde plaats komt Siilo (14,5%), de enige service in de top drie die wel GDPR-compliant is. ‘Het probleem zit hem niet in de encryptie tussen telefoons: dat is prima te regelen,’ licht Siilo CEO Joost Bruggeman toe. ‘Maar bij veel applicaties gaat het mis wanneer berichten zijn afgeleverd op de telefoon. Bij veel gebruikers staat synchronisatie naar andere apps en de cloud standaard aan. WhatsApp maakt back-ups van foto’s en gesprekken, en deze back-ups staan op servers in de Verenigde Staten. Daar gaat het mis, want die berichten zijn niet geëncrypteerd.’

Over



Siilo is een beveiligde app voor medische gegevensuitwisseling. De app faciliteert

zorgprofessionals en multidisciplinaire teams in de gezamenlijke zorg voor patiënten. Siilo is ls messengerservice volledig compliant met geldende veiligheidsnormen. Alle functies, waaronder het gebruik van spraak en videocommunicatie, zijn volledig beveiligd met end to end encryption. De app is daarnaast ook ontworpen om team- en clusteroverschrijdend te werken. Zo kunnen huisartsen zorgspecialisten consulteren, onderling casussen delen en het aantal onnodige of onjuiste verwijzingen terugdringen.

Siilo is in 2016 opgericht door voormalig chirurg in opleiding Joost Bruggeman en Arvind

Rao, investeringsmanager in start-ups, met als doel om de (digitale) samenwerking in de

zorg te vereenvoudigen. De onderneming telt momenteel zo’n 50 medewerkers en heeft haar hoofdvestiging in Amsterdam. Met ruim 300.000 gebruikers (2021) is Siilo de grootste medisch app in Europa. In Nederland alleen al werkt zo’n 60% van de zorg met Siilo. Ook in België en Duitsland groeit het klantenbestand. Voor meer informatie zie www.siilo.com

