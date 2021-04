Extra waardering voor Haagse mantelzorgers

Het stadsbestuur is trots op alle Haagse mantelzorgers die vooral in deze coronacrisis meer mantelzorgtaken verrichten. Als blijk van respect en waardering ontvangen Haagse mantelzorgers van de gemeente 25 extra credits, bovenop de 100 credits die zij jaarlijks krijgen. Met deze 125 credits (totale waarde: 125 euro) kunnen mantelzorgers vanaf mei in de dan totaal vernieuwde webwinkel uiteenlopende producten aanschaffen, of inkopen doen bij een aantal buurtwinkels.

Gevolgen van coronavirus

“De coronacrisis is van een ongekende omvang en raakt ons allemaal. Mensen in de zorg komen het meest indringend in aanraking met de gevolgen van het coronavirus. Ook mantelzorgers zien veel op zich afkomen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid. “Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor Den Haag. Mantelzorg is mooi en voor de mantelzorger iets vanzelfsprekends. Terwijl het vaak, voor lange duur, van grote invloed is op het leven van de mantelzorger en de sociale omgeving. Zij leggen een inspirerende veerkracht aan de dag”.

Webwinkel

Naar verwachting volgende maand kunnen mantelzorgers hun extra credits gebruiken in de dan totaal vernieuwde webwinkel, die eerst nog grondig wordt getest op veiligheid en privacy-bescherming. Het assortiment wordt vernieuwd. Ook wordt de aanmeldingsprocedure vereenvoudigd.

Uit een onderzoek onder mantelzorgers en vrijwilligers kwam vorig jaar naar voren dat het aanbod van de webwinkel redelijk aansluit op de wensen en behoeften, maar dat mantelzorgers (en vrijwilligers) de optie misten om het tegoed lokaal te gebruiken. Vanaf mei is het daarom mogelijk de credits ook te besteden bij diverse winkels in de buurt, zoals de supermarkt, slager of bakker.

Voor de heropening van de webwinkel krijgen de bij de gemeente bekende gebruikers (mantelzorgers en vrijwilligers) persoonlijk bericht.

[Zorgwethouder Kavita Parbhudayal toont de respijtkaart voor mantelzorgers; foto: gemeente Den Haag]

Bron: Gemeente Den Haag