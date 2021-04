Wat doet een sportmassage voor de gezondheid?

Een sportmassage is gericht op het stimuleren van de doorbloeding van de spieren. Hierdoor worden afvalstoffen sneller afgevoerd, wat zorgt voor een sneller herstel van de spieren en het lichaam. Sportmassages kunnen preventief worden gebruikt, maar ook een paar dagen na een flinke inspanning. Bij blessures zorgen sportmassages voor een sneller herstel.

Zo werkt een sportmassage

Een sportmassage is een stevige massage, waarbij zogenaamde knopen uit je spieren worden gemasseerd en het bindweefsel wordt losgemaakt. Om dit te bereiken moet er diep in de spieren gemasseerd worden. Dit voelt niet altijd even prettig aan. Anders dan bij een ontspanningsmassage moet je bij een sportmassage soms even door de zure appel heen bijten. Na een sportmassage zit je vaak al direct een stuk soepeler in je vel. Je lichaam geeft met pijn aan dat er iets niet goed zit in bijvoorbeeld je onderrug of tussen je schouderbladen. Dit probleem wordt vervolgens door de sportmasseur verholpen. Een sportmasseur zal overigens altijd in de gaten houden of de massage niet te intens wordt voor je. Voor de massage bespreek je waar je behoefte aan hebt en wat je met de massage wilt bereiken. Hierdoor kan de masseur de focus van de massage bepalen, zoals het losmaken van je nek, rug, schouders of benen. Mogelijk wordt de sportmassage vergoed vanuit je zorgverzekering. Door een zorgvergelijker in te vullen, vind je gemakkelijk en snel een zorgverzekering die bij jouw persoonlijke wensen past. Neem wel altijd goed de polisvoorwaarden door.

Effect van sportmassage

Door een sportmassage worden afvalstoffen sneller afgevoerd doordat het de doorbloeding van de spieren stimuleert. De betere doorbloeding voert afvalstoffen af en zorgt voor herstel van je lichaam na zware inspanning. Door regelmatig een sportmassage in te plannen, kun je mogelijk blessures door overbelasting van je spieren voorkomen. De massage is niet geschikt voor vlak voor of net na een grote inspanning, omdat een sportmassage redelijk stevig is. Dit zou je spieren te veel belasten, waardoor het eerder nadelig dan voordelig kan uitpakken. Je kunt wel kiezen voor een massage net voor een grote inspanning zoals een belangrijke wedstrijd. Maar kies dan liever voor een ontspanningsmassage.

Andere herstelmethoden

Een sportmassage – preventief of voor herstel – is natuurlijk geen wondermiddel. Iedereen moet een tijd herstellen na een inspanning. Er zijn meer manieren waarop je aan dat herstel kunt werken. Na elke sportprestatie zorg je eerst voor een goede actieve cooling down. Direct stoppen met bewegen na een flinke inspanning is niet goed voor je spieren. Zorg na je inspanning ook voor goede voeding. Zo is na een sportprestatie eiwitrijke voeding extra belangrijk. Ook met koolhydraten hoef je niet zuinig te zijn, als je regelmatig sport. Door dergelijke voeding herstellen je spieren beter. Zijn je spieren nog niet helemaal hersteld, maar ben je wel klaar voor een volgende inspanning? Belast dan bij voorkeur een andere spiergroep. Train de ene dag bijvoorbeeld je benen, en de andere dag het bovenlichaam. Zo ga je die sportmassage om het herstel te bespoedigen niet té vaak nodig hebben.