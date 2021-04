Aantal malariadoden loopt weer op, COVID-19 helpt niet

Op jaarbasis raken naar schatting zo’n 219 miljoen mensen geïnfecteerd met malaria. Deze infectieziekte eist jaarlijks ruim 409.000 doden*. Hiermee is de mug, overbrenger van deze ziekte, veruit het dodelijkste beestje op aarde. Door de COVID-19 pandemie is de verwachting dat de cijfers over 2020 dramatisch zullen toenemen. Samen met onze partners hebben wij in totaal al 13.200 mensen beschermd tegen deze ziekte. Zondag 25 april is het Wereld Malaria Dag, tijd om een Malaria Impact Report te publiceren.

Travel Health Group uit Almere, o.a. bekend van het merk Care Plus®, lanceert haar eerste Malaria Impact Report. Met dit rapport wil Travel Health Group (THG) extra aandacht vragen voor de (vermijdbare) infectieziekte malaria én laten zien wat een bedrijf met behulp van haar klanten kan bijdragen. Klik hier om het Malaria Impact Report te lezen en te bekijken.

Malaria – not in my backyard

Malaria is een tropische infectieziekte, dus niet in onze achtertuin. Waarom maken we ons daar dan druk om? Arnoud Aalbersberg, Chief Mosquito Officer bij THG: “Het is bizar dat in de niet-(sub)tropische gebieden niemand zich druk maakt over malaria. Malaria is al eeuwenlang de grootste ‘killer’ met meer dan 409.000 geregistreerde doden in 2019. Gaat iedereen pas wakker worden als malaria weer terug is in bijvoorbeeld Europa? Volgens de World Health Organization (WHO) is Nederland pas in het jaar 1970 malariavrij verklaard. Het is niet de vraag OF malaria weer terugkeert, maar WANNEER.”

Malaria en COVID-19

De dalende trend van het aantal malariadoden lijkt in het jaar 2020 gebroken te worden door het coronavirus. De lokale overheden kampen met grote tekorten aan beschermende middelen zoals mondmaskers. Daarnaast verbieden zij doorgaans reizen en bijeenkomsten waarbij de lokale bevolking in malaria risicogebieden voorgelicht kunnen worden over malaria. Ook de distributie van muskietennetten heeft te lijden onder deze beperkende maatregelen. Daarnaast is een corona-geïnfecteerde meer vatbaar voor malaria en vice versa. In beide gevallen stijgt het aantal malariadoden door verminderde weerstand.

Malaria is een vermijdbare ziekte

Malaria wordt overgebracht door een mug die is besmet met malariaparasieten. Deze mug, de Anopheles mug, bijt vooral ’s avonds en ’s nachts. Malaria is een vermijdbare ziekte, immers, als je niet gebeten wordt door een besmette mug dan kun je ook geen malaria krijgen. Het is daarom belangrijk om muggenbeten te voorkomen. De meeste mensen liggen in bed op tijden dat de malariamug actief is. Een (geïmpregneerd) muskietennet is dan dé oplossing.





Bedrukte netten als oplossing

Care Plus® heeft in samenwerking met haar partners al een flink aantal netten uitgedeeld in Oeganda. Om ervoor te zorgen dat de lokale bevolking de netten gebruikt waar ze voor bedoeld zijn, worden deze bedrukt met een mooie print van bijvoorbeeld een vlinder of een mandala. De netten worden anders ook gebruikt om gewassen te beschermen, kippen op te hokken, te vissen of zelfs om in te trouwen. Een klamboe met een mooie en zelfgekozen print heeft meer waarde en status, waardoor ze op de juiste manier gebruikt worden.

Resultaten Buy One, Give One campagne 2020

In 2020 heeft Travel Health Group samen met haar partners (Twiga Ventures, Bambino Life Foundation, Dutch Malaria Foundation, Rotary, Drive Against Malaria, The Coffee Quest, winkels en koffiebranderijen) in totaal 13.200 mensen, waarvan 6.600 kinderen, beschermd tegen malaria. Daarnaast is er een lokaal inkomen van $164.616 veiliggesteld. Bekijk ons Malaria Impact Report voor meerdere resultaten.

Wat kunnen we doen tegen malaria?

Travel Health Group reserveert 1% van haar omzet om dichter bij haar hogere doel te komen: een malariavrije wereld in 2030. De winkels en webshops die Care Plus® producten verkopen en de consumenten die deze producten kopen dragen direct bij aan dit hogere doel. Van de 1% omzet worden muskietennetten gekocht, bedrukt en gedistribueerd waar nodig. Ook ondersteunen we innovaties en toepasbaar wetenschappelijk onderzoek die bijdragen ons hogere doel. Tenslotte faciliteren wij de wekelijkse nieuwsbrief (Malaria World), gemaakt door jonge wetenschappers in Kenia, die naar meer dan 9.000 malariaprofessionals in de wereld gaat.

Arnoud Aalbersberg: “De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft een dramatisch effect op het aantal malariaslachtoffers, waarvan de meeste slachtoffers kinderen van nog geen 5 jaar oud zijn. Met de aankoop van een Care Plus® product draagt de consument bij aan de strijd tegen malaria. Zo werken we samen aan een malariavrije wereld in 2030. Wij zijn trots op de resultaten die we in het jaar 2020 samen met onze partners hebben geboekt.”

*Bron: World Health Organization