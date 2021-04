Woonlocatie ’t Zand in Roosendaal bestaat op 29 mei 5 jaar!

Op 29 mei 2021 bestaat SDW woonlocatie ’t Zand in Roosendaal 5 jaar. De bewoners wilden dit vieren met een grote barbecue met de hele buurt en het netwerk van de cliënten. De cliënten vonden het zo jammer dat dit wegens corona niet kan en bedachten een alternatief programma. Zo vindt er ’s avonds een online spektakel plaats, voorzien van hapjes en lekkere drankjes. Tijdens deze feestelijke avond heeft de begeleiding gezorgd voor diverse verrassingen, zoals een bingo, een zelfgeschreven lied en een filmpje van de burgemeester van Roosendaal. Maar ook een boodschap van SDW bestuurder Ingrid van Huijkelom en ontmoetingen met oude bekenden van de cliënten. Samen doen zij er alles aan om er een dag van te maken om nooit te vergeten.

Bijzonder aan deze dag is dat deze helemaal bedacht is door de cliënten. De cliënten denken daarbij in kansen en mogelijkheden om toch het 5-jarige bestaan van hun woning te kunnen vieren! Zij worden hierbij ondersteund door begeleiders van SDW.

Over woonlocatie ’t Zand en SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in met name West-Brabant. Bij leven, leren, wonen en werken. In woonlocatie ‘t Zand in Roosendaal wonen in totaal 56 volwassenen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in drie groepswoningen en 16 individuele appartementen. Cliënten beschikken over een eigen zit/slaapkamer met een eigen douchegelegenheid. Bij de intensieve zorggroep zijn er 2 zorgbadkamers. Vanuit SDW krijgen de cliënten de ondersteuning die past bij hun behoeften, wensen en mogelijkheden. Zodat zij kunnen leven zoals zij willen. www.sdw.nl