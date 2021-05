Groot aantal klachten over psychiatrische rijkeuringen voor mensen met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) kreeg dit jaar al 112 klachten binnen over de verplichte psychiatrische keuringen voor mensen met autisme bij het CBR. Dit zei NVA-directeur Karol Henke in Pointer (KRO-NCRV) op NPO Radio1. De psychiatrische keuring is verplicht voor iedereen met autisme die bijvoorbeeld op wil gaan voor het rijbewijs.

Het is wettelijk bepaald dat mensen met een psychische stoornis extra gekeurd moeten worden op hun rijgeschiktheid. Voor mensen met een autismespectrumstoornis betekent dit dat ze een psychiatrische keuring moeten doen bij het CBR en een aanvullende rijtest op de weg.

Myrthe heeft autisme en ook zij had een vervelende ervaring met een CBR-psychiater. “Al voor ik kon gaan zitten vroeg hij: Dus, heb jij nog autisme? Er zijn blijkbaar nog steeds professionals die niet weten dat autisme helemaal niet weg kan gaan”, zegt Myrthe. “Ik vond dat heel vervelend want deze man beslist wel over mijn toekomst.” Henke herkent dit beeld: “Het is een algemeen probleem. De kennis over autisme bij de professional is vaak te laag.”

Bij de Gezondheidsraad zien ze dit probleem ook. In een hernieuwd advies aan de demissionair minister van Infrastructuur dat eerder deze week uitkwam, staat dat de medische keuringen niet altijd als voldoende worden ervaren door degene die gekeurd wordt. De Gezondheidsraad adviseert nu dat er onder andere kwaliteitseisen moeten komen voor de uitvoerend psychiaters.

Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad ook dat de rijtest op de weg niet meer verplicht hoeft te worden maar alleen nog nodig is wanneer dit blijkt uit de medische keuring. Demissionair minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen heeft deze week aan de Tweede Kamer laten weten het advies van de Gezondheidsraad over te nemen.

Het CBR laat in een reactie weten geen invloed te hebben op de kwaliteit van de medische keuringen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wel juichen ze initiatieven voor kwaliteitsverbetering van de keuringen toe.

Hier kunt u de uitzending van Pointer terugluisteren: https://www.nporadio1.nl/pointer/onderwerpen/76107-2021-05-02-mensen-met-autisme-niet-langer-in-de-tang-van-de-verplichte-rijkeuringen

Bron: KRO/NCVR