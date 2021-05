Ikazia blikt in sociaal jaarverslag terug op een historisch jaar

Het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis lanceert haar sociaal jaarverslag 2020 in de vorm van een online magazine met interviews, podcasts en filmpjes. Er wordt teruggekeken op een ongekend jaar. Een jaar dat veel impact had op de levens van patiënten, hun familie en de medewerkers van het Ikazia ziekenhuis. COVID is een belangrijk onderwerp in deze terugblik op 2020.

Nieuwbouw

In het sociaal jaarverslag komen ook andere onderwerpen aan bod. Zo zijn er twee korte films opgenomen over de nieuwbouw van het ziekenhuis en een nieuwe MRI en PET CT-scan die in gebruik zijn genomen.

Voor het eerst zijn er ook podcasts in het sociaal jaarverslag van het Ikazia Ziekenhuis. Eén van die podcasts gaat over laaggeletterde patiënten en hoe Ikazia hiermee omgaat. In Rotterdam-Zuid, waar Ikazia staat, heeft namelijk één op de drie mensen moeite met lezen en schrijven. Ook komt de heer Kievit, algemeen directeur van het Ikazia Ziekenhuis, aan het woord. Hij blikt terug op het afgelopen jaar. In de podcast over corona ontmoeten een verpleegkundige en een ex-patiënt elkaar.



Het complete sociaal jaarverslag met interviews, films en podcasts is te bekijken op: https://www.ikaziajaarverslag.nl/

Bron: Ikazia