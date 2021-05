JBZ biedt nieuwe vorm van anesthesie: patiënten na operatie nietn misselijk of verward

Anesthesiologen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bieden een deel van hun patiënten

een nieuwe vorm van narcose aan waarbij de kans op nawerkingen zoals

misselijkheid en verwardheid bijna nul is. Ook voorkomt de nieuwe mix van

narcosemiddelen verslaving aan opiaten of andere pijnstillers. Het Bossche

ziekenhuis behandelt nu circa 15 patiënten per week met de opioïdevrije narcose.



De wens is om de nieuwe narcosevorm bij meer patiënten te gaan toepassen.

De nieuwe aanpak maakt gebruik van narcosemiddelen die pijnsignalen blokkeren in

het ruggenmerg en in de hersenstam. Hierdoor bereiken pijnprikkels het brein van de

geopereerde patiënt niet en ervaart de patiënt geen pijn. Groot verschil met

reguliere anesthesie is het weglaten van opioïden. Opioïden zijn chemisch

nagebootste opiaten (morfine-achtige pijnstillers) die tijdens een narcose wel ook in

de hersenen actief zijn.



Initiatiefnemer en pleitbezorger voor de nieuwe aanpak is JBZ-anesthesioloog

Aarnoud Teune. ’De opioïdevrije narcose heeft grote voordelen en is een volwaardig

alternatief voor de huidige standaard-mix van narcosemiddelen. Alle patiënten die

gezond zijn qua hart en bloedvaten komen in aanmerking voor de nieuwe aanpak. De

aanpak wordt inmiddels in 25 landen toegepast. In Nederland is het JBZ nog een van

de weinige ziekenhuizen dat de nieuwe narcosevorm toepast.



Misselijkheid en delier



Bij reguliere anesthesie is ongeveer een kwart van alle patiënten na het ontwaken

misselijk. ‘De ernst daarvan wisselt, maar aangenaam is het nooit’, stelt Aarnoud

Teune. ‘Onderzoek heeft aangetoond dat de nieuwe middelenmix geen misselijkheid

veroorzaakt. Dat merken wij nu ook in de praktijk. Patiënten kunnen eerder naar huis

omdat zij niet of nauwelijks misselijk zijn. Daarnaast is aangetoond dat de nieuwe

vorm van narcose veel minder vaak tot een delier (verwardheid) leidt. Vooral bij

oudere en kwetsbare patiënten bevordert dat hun herstel en helpt het val- en andere

incidenten voorkomen.’ Ook zou opioïdevrije narcose het risico op verspreiding van

tumorcellen tijdens oncologische operaties verkleinen. Deze claim is echter nog

onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd.



Onderzoek naar resultaten in JBZ



In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn anesthesiologen en chirurgen in 2020 zelf ook een

onderzoek gestart naar de resultaten. De resultaten zijn eind dit jaar, begin 2022

bekend. Ook in het Martiniziekenhuis in Groningen wordt overigens onderzoek naar

deze nieuwe vorm van anesthesie gedaan.

Bron: JBZ