Naastenwijzer: praktisch boekje om lastige zoektocht te vermijden

Is het jou weleens overkomen; ineens ligt een familielid of goede vriend in het ziekenhuis. Een pyjama en spulletjes zijn zo gebracht, maar wat doe je als er voor langere tijd zaken opgepakt moeten worden? Wie regelt de krant, e-mail, Facebook en Instagram, bankzaken of beheer van cryptomunten? Niemand staat dagelijks stil bij wat er eventueel kan gebeuren. Als je niks vastlegt is het voor je omgeving een lastige zoektocht. Daarom kun je sinds dit jaar eenvoudig een klein simpel boekje invullen: De Naasten wijzer.

Broer op Intensive Care

Opruimcoach Gertruud Langedijk is de bedenker en ontwikkelaar van de Naasten wijzer. Toen haar broer plotseling op de Intensive Care kwam te liggen maakte ze van zeer dichtbij mee dat er in korte tijd praktische zaken geregeld moesten worden. Dit leverde onverwacht een zoektocht op. In andere gevallen, wanneer iemand bijvoorbeeld alleen woont, wil je ook dingen weten. Welke buren hebben een sleutel? Waar regelt iemand zijn bankzaken of bij welke hondenuitlaatservice moet ik zijn?

Dit bracht de initiatiefneemster op het idee om een toegankelijk en veilig (bespreek)document op te stellen. Een praktische handleiding voor alle leeftijden waarin je de niet financiële en digitale nalatenschap vastlegt. Denk ook aan de toegangscode van je telefoon, de naam van je huisarts en de sociaal emotionele aspecten. “Het brengt rust wanneer je deze zaken bespreekbaar maakt”.

Rechtsgeldig document

“Meerdere keren heb ik mensen, niet alleen oud maar ook jong, inmiddels mogen assisteren bij het vastleggen van hun wensen om voorbereid te zijn op wat er zou kunnen gebeuren. Ik miste hierbij altijd een praktische handleiding; afvinklijstjes om niets over het hoofd te zien. De Naasten wijzer is een handige checklist om niks te vergeten. Omdat het een boekje is dat je thuis bewaart kun je er altijd iets bijschrijven. Zodra je het boekje voorziet van een zegel met nieuwe datum, handtekening en plaats is het een rechtsgeldig document”, aldus Langedijk.

Over de Naasten wijzer

De Naasten wijzer is een praktische gids waar jij of je dierbaren invullen hoe zij in tijden van ziekte of sterfte de zaken geregeld willen hebben. Het gaat niet alleen om de financiële zaken maar ook om de sociale en emotionele aspecten. Mocht je iets overkomen waardoor je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terecht komt en jij (tijdelijk) de teugels uit handen moet geven, dan vinden je familie en vrienden hier de informatie die nodig is om je te helpen. Al jouw dagelijkse activiteiten zijn op orde en je voorkomt een enorme zoektocht. Wel zo prettig!

Voor meer informatie over de Naastenwijzer kun je kijken op https://www.naastenwijzer.nl/ De Naastenwijzer is hier eveneens te verkrijgen.

