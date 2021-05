Ode aan de belangrijkste relatie die er is

Hechte vriendschappen beïnvloeden wie we zijn, de keuzes die we maken en hoe we ons voelen. Toch krijgen deze relaties te weinig aandacht en wordt er nauwelijks gesproken over hoe we ze gezond houden. In Ware vriendschap vertellen Aminatou Sow en Ann Friedman wat nodig is om de beste vriendschappen een lang en gelukkig leven te geven. Je wordt uitgenodigd de liefste vriendschappen te vieren juist omdát ze complex zijn, en waar nodig ervoor te vechten – zoals je dat ook voor de liefde zou doen.



‘Een prachtig en intiem portret. Een verhaal dat zowel universeel als revolutionair is.’ – Hillary Rodham Clinton



‘Een intens grappige en ongelooflijk oprechte blik op vriendschap en hoe we dat goed houden als uitdagingen als tijd, afstand, conflict en het leven opdoemen.’ – Elle

Aminatou Sow en Ann Friedman hebben samen de populaire podcast over vriendschap: Call Your Girlfriend. Aminatou is auteur, interviewer en commentator, en woont in Brooklyn. Ann is journalist en media-entrepreneur en woont in Los Angeles.

Ware vriendschap | Hoe we onze dierbaarste vriendschappen vasthouden | Aminatou Sow en Ann Friedman | 9789021583181 | € 20,99 | verschijnt op 13 juli 2021



Bron: Kosmos