Wanneer je als ouder kanker hebt

Een praktische gids voor gezinnen

Dineke Verkaik & Paul Boelen

€ 25,00 | ISBN 9789085600954 | 176 pagina’s

Wanneer je als moeder of vader van een (jong) gezin te horen krijgt dat je kanker hebt, staat je leven en dat van je gezin meteen behoorlijk op z’n kop. Hoe ga je om met alles wat er op je afkomt? Wat vertel je de kinderen? Er bestaat geen draaiboek voor het omgaan met alle veranderingen na de diagnose kanker, maar ervaringen van gezinnen die hier eerder mee te maken kregen en kennis uit wetenschappelijk onderzoek kunnen hier wel bij helpen. In dit boek zijn die ervaringen en kennis verwerkt.

Dineke Verkaik en Paul Boelen reiken drie ‘taken’ aan waarmee gezinnen zich kunnen voorbereiden op de veranderingen na de diagnose. Het is een praktisch boek voor ouders, met veel informatie, ervaringsverhalen en oefeningen voor het aanpassen aan de veranderingen in je persoonlijk leven, in het gezinsleven en in de opvoeding van de kinderen.

Werkboek

Naast dit gezinsboek is er een apart werkboek ter ondersteuning voor kinderen (6-14 jaar) die een ouder met kanker hebben: Wanneer je moeder of vader kanker heeft. In dit werkboek kunnen kinderen zelf met hun vragen aan de slag. Ze kunnen informatie lezen en oefeningen doen. Het boek is ook goed te gebruiken als hulpmiddel om te bespreken wat er in kinderen omgaat.

Over de auteurs

Dineke Verkaik werkt als psychotherapeut en orthopedagoog-generalist voor GGZ Centraal. Paul Boelen is hoogleraar klinische psychologie bij de Universiteit Utrecht en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Bron: Uitgeverij SWP