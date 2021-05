7 tot en met 13 juni: Nationale Suiker Challenge

Een week gezonder eten & drinken met minder suikers

Het Diabetes Fonds organiseert vanaf 7 juni voor de vierde keer de Nationale Suiker Challenge. Doel: minimaal 75.000 Nederlanders een week lang zonder toegevoegde suikers laten eten en drinken. Ruim 60% van de volwassenen in Nederland krijgt te veel vrije suikers binnen. Gevolg: kans op overgewicht en een verhoogd risico op diabetes type 2. Toch zou bijna driekwart (74%) van de Nederlanders wel willen stoppen met toegevoegde suikers. De Nationale Suiker Challenge daagt deze mensen een week lang uit en helpt ze bij het maken van gezondere keuzes.

Door de coronacrisis is het aantal mensen met overgewicht de afgelopen tijd alleen maar toegenomen, met liefst 27%[1]. Etelka Ubbens, Algemeen Directeur van het Diabetes Fonds: “Overgewicht is een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van diabetes type 2. Per week komen er duizend mensen bij met deze vorm van diabetes. Daarom moeten we gezonde keuzes gaan maken én ervoor zorgen dat die keuzes ook makkelijker gemaakt worden. Een gezonde omgeving is hierbij cruciaal. Veel mensen willen wel gezonder gaan leven maar die poging strandt vaak weer. Onze dagelijkse omgeving verleidt ons steeds opnieuw tot ongezonde keuzes.”

De bereidheid is er

Uit recent onderzoek uitgevoerd door Kien in opdracht van het Diabetes Fonds blijkt dat bijna de helft (45%) van de Nederlanders zichzelf bestempelt als een echte zoetekauw. Toch geeft ook 34% van de Nederlanders aan dat ze zich door corona bewuster zijn geworden van de impact van voeding op gezondheid. Ubbens: “10 miljoen Nederlanders[2] willen stoppen met toegevoegde suikers maar weten niet hoe; de juiste keuzes maken is vaak lastig. De grootste valkuil is dat men niet weet waar deze suikers in zitten (33%). Ook ontbreekt vaak de motivatie om minder toegevoegde suikers te eten (33%). Met de Nationale Suiker Challenge willen we Nederlanders niet alleen uitdagen en motiveren om een week lang gezond te eten en te drinken. We willen ook duidelijk maken dat een te hoge suikerinname een behoorlijke impact heeft op het ontstaan van overgewicht met risico op het krijgen van diabetes type 2. In Nederland hebben we ruim 1 miljoen mensen met diabetes type 2 en bijna evenveel met prediabetes. Die aantallen zullen verder groeien als we niet gezonder gaan leven en daar wil het Diabetes Fonds zich voor inzetten.”

Tips en motivatie

Wie zich aanmeldt via de website suiker-challenge.nl wordt op een leuke en positieve manier geholpen om thuis eenvoudig gezonder te eten door middel van een digitaal magazine vol tips, inspiratie, interviews, gezonde recepten en door motivatie via social media en e-mail. Voor werkgevers is zelfs een speciale toolkit waarmee ze hun werknemers op een leuke manier kunnen laten deelnemen aan de challenge.

Samen naar een gezonder Nederland

Voor Ubbens is de Nationale Suiker Challenge ook een manier om de voedingsindustrie en de overheid uit te dagen samen met het Diabetes Fonds te kijken naar manieren om Nederland gezonder te maken: “Als we niets doen krijgt van de huidige Nederlanders van 45 jaar en ouder naar verwachting 1 op de 3 in de toekomst diabetes type 2. We willen dat het nieuwe kabinet supermarkten en fabrikanten via wetgeving aanzetten om ons eten en drinken gezonder te maken, onder andere via de suikertaks. Bijna 9 op de tien (87%) van de Nederlanders zegt in het onderzoek van Kien dat fabrikanten moeten stoppen met het toevoegen van suikers aan producten waar dat niet nodig is. Samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven op weg naar een gezond Nederland is nu belangrijker dan ooit.”

De Nationale Suiker Challenge is een initiatief van het Diabetes Fonds en vindt plaats tijdens de week zonder suiker dit jaar van 7 t/m 13 juni. In 2021 vindt de vierde editie plaats. Het Diabetes Fonds wil met de Nationale Suiker Challenge de groei van diabetes type 2 tegengaan door gezonder leven makkelijker te maken. We hebben meer dan 1 miljoen mensen in ons land met diabetes type 2, en daar komen er iedere week bijna 1.000 bij. Doen we niets, dan krijgt van de huidige Nederlanders van 45 jaar en ouder naar verwachting 1 op de 3 in de toekomst diabetes type 2.Meer informatie en deelnemen: www.diabetesfonds.nl en www.suiker-challenge.nl of via @mindersuiker op Instagram.