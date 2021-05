Pantarhei Oncology rapporteert doorbraak in prostaatkanker behandeling

Het wetenschappelijke tijdschrift European Urology Open Science (EUROS) heeft de resultaten van een door Pantarhei Oncology ontwikkelt geneesmiddel voor de behandeling van patiënten met gevorderde prostaatkanker gepubliceerd. De combinatie van de standaard hormoon therapie, bekend als ADT, met het natuurlijke oestrogeen Estetrol (E4), vertoont minder bijwerkingen en heeft sterk anti-tumor effecten[1].

Pantarhei Oncology heeft samen met de Nederlandse urologen Prof. Frans Debruyne, voorheen Radboud UMC en Prof. Jeroen van Moorselaar, Vrije Universiteit, een nieuw concept ontwikkeld voor de hormonale behandeling van lokaal doorgegroeide en/of uitgezaaide prostaatkanker. De uit deze samenwerking voortvloeiende prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde PCombi studie is uitgevoerd in vier Nederlandse urologiecentra door Dr. Erik Roos (Sneek), Dr. Rik Somford (Nijmegen), Dr. Ton Roeleveld (Alkmaar) en Dr. Tjard de Haan (Zwolle). De prostaatkankerpatiënten werden behandeld met ADT (“Androgen Deprivation Therapy”)om hun tumorgroei stimulerende testosteronspiegels te onderdrukken. Belangrijke testosteron gerelateerde bijwerkingen van ADT zijn afname van libido en seksueel functioneren. Echter, omdat in het menselijk lichaam alle oestrogenen worden gevormd uit androgenen zoals testosteron, worden bij deze mannen ook hun oestrogenen onderdrukt, wat de meeste bijwerkingen van ADT veroorzaakt. Mannen, die behandeld worden met ADT, ervaren door dit oestrogeenverlies dezelfde problemen als veel vrouwen na de menopauze zoals opvliegers met zweetaanvallen, gewrichtspijn, slecht slapen, stemmingsveranderingen en depressie, vermoeidheid, energieverlies, spierzwakte, achteruitgang van de cognitieve functies en heel belangrijk; botverlies met een verhoogd risico op botbreuken en met daardoor, vooral bij oudere mannen, een hoger sterfterisico.

Estetrol geeft significante verbeteringen bij de behandeling van prostaatkanker

In de PCombi studie werd de ADT behandeling gedurende 24 weken gecombineerd met het natuurlijke oestrogeen Estetrol (E4) of een placebo. Aan deze fase II studie namen 62 patiënten deel; 41 daarvan werden behandeld met 40 mg E4 en 21 met een identiek uitziende placebo tablet. Diverse significante oestrogeensuppletie en biochemische anti-tumor effecten werden gevonden. Slechts 6% van de patiënten met E4 hadden last van opvliegers, terwijl in de placebo groep 55% van de patiënten deze klachten ondervonden. Het bekende en aanzienlijke botverlies bij ADT, werd in de placebogroep op basis van botmarkers bevestigd en met E4 geheel voorkomen. De combinatie met E4 leidde ook tot een significant snellere en sterkere remming van markers voor prostaatkanker activiteit, zoals het prostaat-specifieke antigeen (PSA), het vrije testosteron, en follikelstimulerend hormoon (FSH). Sterke FSH suppressie (in deze studie 98% met E4 vs. 57% met placebo), is ook gerelateerd aan een lager risico op cardiovasculaire bijwerkingen, die in deze studie bij E4 niet vaker voorkwamen.

Verdere ontwikkeling van E4 voor prostaat- en borstkanker

Uitgebreidere fase III studies bij patiënten met prostaatkanker moeten de resultaten van deze PCombi studie bevestigen. Met de internationale “Advisory Board” van Pantarhei Oncology onder leiding van Prof. Frans Debruyne en met topexperts uit Europa, de USA, Canada en Japan worden voorbereidingen getroffen voor deze studies. Pantarhei is in samenwerking met zakenbank Kempen & Co de zoektocht gestart naar een strategische partner voor de verdere ontwikkeling van haar producten

Bron: Pantarhei Oncology

(PRO)