Uit je dip met deze baanbrekende methode uit Denemarken

De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te veel denken. We analyseren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan en over de beslissingen die we moeten nemen. Maar het werkt niet.



In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je denkprocessen terug te krijgen en je weer goed te voelen. Leef meer, denk minder leidt je naar een beter leven door het beheersen van de aandacht die je aan je gedachten besteedt. In Denemarken wordt metacognitieve therapie inmiddels massaal omarmd.







Dr. Pia Callesen is gespecialiseerd in metacognitieve therapie. Haar boek hierover is een ongelooflijke bestseller in Denemarken en de rechten zijn wereldwijd verkocht.Leef meer, denk minder | Grip op je gedachten voor een zorgelozer leven | Pia Callesen | 9789021583839 | € 20,99 | verschijnt op 13 juli 2021

Bron: Kosmos Uitgevers