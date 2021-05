Bijna helft vakantiegangers blijft in Nederland

Reden: Onzekerheid rondom corona

Nu reizen weer gemakkelijker wordt zijn veel mensen druk bezig met hun zomervakantie. Maar liefst twee derde van alle Nederlanders heeft inmiddels een reis geboekt, of zegt dit nog te willen doen. Onderzoek van Independer, uitgevoerd door onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht, laat zien dat bijna de helft van deze vakantiegangers kiest voor een vakantie in eigen land. De meeste van hen zeggen in Nederland te blijven vanwege onzekerheid over corona.

30% heeft geboekt

Uit het onderzoek, dat na de laatste persconferentie van 11 mei werd uitgevoerd, blijkt dat 30 procent van de Nederlanders zijn zomervakantie inmiddels heeft geboekt. En 37 procent zegt dit nog te gaan doen. Maar liefst 46 procent van deze vakantiegangers geeft aan deze zomer in Nederland te blijven. Opvallend is dat vrouwen (54 procent) vaker kiezen voor een zomervakantie in Nederland dan mannen (38 procent). Verreweg de meeste mensen (70 procent) die in Nederland willen blijven noemen onzekerheid rondom corona de reden voor die keus.

Bas Knopperts van Independer begrijpt de veelgemaakte keuze voor Nederland. “Het nu boeken van Nederlandse zomervakantie biedt veel mensen toch een stukje vakantiezekerheid. Omdat de coronasituatie per vakantieland zomaar kan veranderen, is het niet altijd zeker dat je de buitenlandreis die je nu boekt in de zomer nog wel kunt maken. En als je je buitenlandvakantie moet cancelen, dan wordt het lastig om op dat moment nog een vrije en betaalbare accommodatie in Nederland te vinden.”

Reisverzekeringen flink in de lift

Corona heeft niet alleen flinke impact op de keuze van de vakantiebestemming. Ook heeft de pandemie invloed op de keuze voor een reisverzekering. Zo zegt 70 procent van de ondervraagden, die sinds het begin van de coronacrisis een reisverzekering afsloten, dat corona een belangrijke reden – of zelfs de enige reden – was om dit te doen.

Sinds premier Rutte op de persconferentie van 11 mei reisversoepelingen aankondigde ziet Independer de belangstelling voor reisverzekeringen snel toenemen. Knopperts: “Sinds de boodschap dat mensen weer mogen reizen naar landen met weinig besmettingen (code geel) zagen wij een verdubbeling van het aantal afgesloten reisverzekeringen, en die aantallen nemen elke dag toe.”

Bron: Independer